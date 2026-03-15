HV 71 klart för slutspel – efter 4–3 mot Rögle

HV 71 segrade – 4–3 efter straffar

Maximilliam Wistrand med två mål för HV 71

Andra raka segern för HV 71

Matchen på hemmaplan mot Rögle slutade 4–3 (1–0, 2–1, 0–2, 0–0, 1–0) till HV 71. I och med det resultatet är HV 71 nu klart för slutspel i U18 Nationell södra herr.

Maximilliam Wistrand gjorde två mål för HV 71

Alfred Nordén gjorde 1–0 till HV 71 efter bara 1.36.

Efter 2.51 i andra perioden gjorde HV 71 2–0 genom Alexander Thunblom.

Rögle reducerade dock till 2–1 genom Leo Papista efter 7.52 av perioden.

HV 71 utökade ledningen igen genom Maximilliam Wistrand efter 16.03.

Rögle reducerade till 3–2 redan efter efter 1.36 i tredje perioden återigen genom Leo Papista efter pass från Melwin Högman och Darius Adakauskas. Efter 1.51 i tredje perioden kvitterade laget genom Darius Adakauskas med assist av Hugo Wieden och Leo Papista.

I straffläggningen var det HV 71 som avgjorde till 4–3. Den avgörande straffen stod Maximilliam Wistrand för.

Rögles Leo Papista stod för tre poäng, varav två mål.

U18 Nationell södra herr är nu färdigspelad. HV 71 slutar på sjunde plats och Rögle på tionde plats. HV 71 är klart för slutspel.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

HV 71–Rögle 4–3 (1–0, 2–1, 0–2, 0–0, 1–0)

U18 Nationell södra herr, Husqvarna Garden

Första perioden: 1–0 (1.36) Alfred Nordén.

Andra perioden: 2–0 (22.51) Alexander Thunblom (Fabian Merkle Rohdin), 2–1 (27.52) Leo Papista (Melwin Högman, Olle Bülow), 3–1 (36.03) Maximilliam Wistrand.

Tredje perioden: 3–2 (41.36) Leo Papista (Melwin Högman, Darius Adakauskas), 3–3 (41.51) Darius Adakauskas (Hugo Wieden, Leo Papista).

Straffar: 4–3 (65.00) Maximilliam Wistrand.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 3-1-1

Rögle: 1-2-2