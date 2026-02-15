Seger på straffar för Huddinge IK borta mot Rögle

Huddinge IK vann med 3–2 efter straffar

Theodor Norström tvåmålsskytt för Huddinge IK

Emil Forslund matchvinnare för Huddinge IK

Rögle tog emot Huddinge IK hemma i en riktigt jämn match i U18 Nationell södra herr. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde Huddinge IK avgöra till 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 0–0, 1–0). Emil Forslund blev hjälte i straffläggningen.

Huddinge IK hade inför matchen förlorat de senaste fem mötena mot Rögle.

Med det tog bortalaget Huddinge IK en skön revansch, eftersom Rögle vann senaste mötet lagen emellan med hela 6–1.

Melwin Högman gav Rögle ledningen efter åtta minuters spel på passning från Leo Papista och Wille Lönqvist.

Efter 4.29 i andra perioden slog Theodor Norström till framspelad av Hugo Christersson och Emil Forslund och kvitterade för Huddinge IK. Rögles Nils Bartholdsson gjorde 2–1 efter 15.17 på pass av Hugo Sandblom och Leo Papista.

4.13 in i tredje perioden fick Theodor Norström utdelning återigen framspelad av Alexander Hellqvist och kvitterade.

Huddinge IK:s Emil Forslund satte den avgörande straffen för gästerna.

Lördag 21 februari möter Rögle Örebro Hockey U18 borta 15.30 och Huddinge IK möter Frölunda hemma 16.00.

Rögle–Huddinge IK 2–3 (1–0, 1–1, 0–1, 0–0, 0–1)

U18 Nationell södra herr, Bjäre Entreprenad Arena

Första perioden: 1–0 (8.15) Melwin Högman (Leo Papista, Wille Lönqvist).

Andra perioden: 1–1 (24.29) Theodor Norström (Hugo Christersson, Emil Forslund), 2–1 (35.17) Nils Bartholdsson (Hugo Sandblom, Leo Papista).

Tredje perioden: 2–2 (44.13) Theodor Norström (Alexander Hellqvist).

Straffar: 2–3 (65.00) Emil Forslund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 4-1-0

Huddinge IK: 3-0-2

Nästa match:

Rögle: Örebro HK, borta, 21 februari 15.30

Huddinge IK: Frölunda, hemma, 21 februari 16.00