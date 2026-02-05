Seger på straffar för Grums IK 2 hemma mot Kils AIK U20

Grums IK 2 segrade – 8–7 efter straffar

Gabriel Axelsson avgjorde för Grums IK 2

Kils AIK U20:s andra raka förlust

Grums IK 2 vann till slut en jämn match mot Kils AIK U20 i U20 Div 1 västra B herr. Avgörandet kom först i straffläggningen där Grums IK 2 var starkare och vann med 8–7 (2–2, 4–1, 1–4, 0–0, 1–0). Gabriel Axelsson blev hjälte i straffläggningen.

Sunne nästa för Grums IK 2

Grums IK 2 tog ledningen i början av första perioden genom Viggo Mörk.

Därefter fixade Kils AIK U20:s Elias Nordin och Tristan Hultman att laget vände underläge till ledning med 1–2.

Grums IK 2 kvitterade till 2–2 genom Gabriel Axelsson.

Grums IK 2 var vassast i andra perioden som laget vann klart och ställningen efter två perioder var 6–3.

Kils AIK U20 reducerade dock till 6–4 genom Oscar Bill tidigt i tredje perioden av perioden.

Grums IK 2 ökade ledningen till 7–4, på nytt genom Carl Lauridsen efter 4.00.

Kils AIK U20 reducerade och kvitterade till 7–7 i tredje perioden.

Grums IK 2:s Gabriel Axelsson blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Kils AIK U20:s Tristan Hultman stod för fyra poäng, varav två mål, Albin Lindqvist hade tre assists, Kevin Jeffsson gjorde ett mål och två assist och Elias Nordin gjorde ett mål och spelade fram till två mål. Carl Lauridsen gjorde två mål och totalt fyra poäng för Grums IK 2 och Hampus Öhman gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Grums IK 2 med 23–29 och Kils AIK U20 med 25–26 i målskillnad.

Med fyra omgångar kvar är Grums IK 2 på åttonde plats i tabellen medan Kils AIK U20 är på sjätte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Grums 2 med 6–2.

Lördag 7 februari spelar Grums IK 2 hemma mot Sunne 14.00 och Kils AIK U20 mot Nor IK U23/Solstad HC hemma 15.30 i Sannerudshallen.

Grums IK 2–Kils AIK U20 8–7 (2–2, 4–1, 1–4, 0–0, 1–0)

U20 Div 1 västra B herr, Billerudhallen

Första perioden: 1–0 (4.11) Viggo Mörk (Carl Lauridsen), 1–1 (4.28) Elias Nordin (Tristan Hultman, Albin Lindqvist), 1–2 (10.53) Tristan Hultman (Elias Nordin), 2–2 (13.59) Gabriel Axelsson (David Palm, Ludvig Lindahl).

Andra perioden: 3–2 (24.37) Hampus Öhman (Carl Lauridsen), 3–3 (26.00) Theo Ellström (Kevin Jeffsson, Isak Arnefur), 4–3 (26.45) Anthon Lindström (Hampus Öhman, Viggo Mörk), 5–3 (35.19) Carl Lauridsen (Hampus Öhman, Zeb Alstad), 6–3 (39.38) David Palm (Anthon Lindström).

Tredje perioden: 6–4 (41.05) Oscar Bill (Elias Nordin), 7–4 (44.00) Carl Lauridsen (Maximus Ruff), 7–5 (47.32) Kevin Jeffsson (Theo Ellström, Isak Arnefur), 7–6 (54.27) Tristan Hultman (Kevin Jeffsson, Albin Lindqvist), 7–7 (54.47) William Olzon (Tristan Hultman, Albin Lindqvist).

Straffar: 8–7 (65.00) Gabriel Axelsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums IK 2: 2-0-3

Kils AIK U20: 2-2-1

Nästa match:

Grums IK 2: Sunne IK, hemma, 7 februari 14.00

Kils AIK U20: Nor IK U23/Solstad HC, hemma, 7 februari 15.30