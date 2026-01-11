Seger på straffar för Clemensnäs HC U18 hemma mot Kiruna IF U18

Clemensnäs HC U18 segrade – 3–2 efter straffar

Wilmer Albertsson Söderlund matchvinnare för Clemensnäs HC U18

Sunderby SK U18 blir nästa motstånd för Clemensnäs HC U18

Clemensnäs HC U18 vann till slut en jämn match mot Kiruna IF U18 i U18 division 1 norra A fortsättning herr. Avgörandet kom först i straffläggningen där Clemensnäs HC U18 var starkare och vann med 3–2 (1–1, 0–1, 1–0, 0–0, 1–0). Wilmer Albertsson Söderlund blev hjälte i straffläggningen.

Clemensnäs HC U18–Kiruna IF U18 – mål för mål

Emil Isaksson gjorde 1–0 till Clemensnäs HC U18 efter åtta minuters spel efter pass från Emil Segerstedt och Liam Kemi. Målet var Emil Isakssons femte i U18 division 1 norra A fortsättning herr.

Kiruna IF U18 kvitterade till 1–1 efter 12.47 när Jaroslav Novikov slog till på passning från Hugo Fredriksson.

Kiruna IF U18 gjorde också 1–2 efter 14.43 i andra perioden när Hugo Karlström slog till framspelad av Alvin Taivalsaari.

15.32 in i tredje perioden fick Alvin Majanen utdelning på pass av Liam Kemi och Oskar Öhrvall och kvitterade.

Clemensnäs HC U18 vann straffläggningen efter att Wilmer Albertsson Söderlund satt den avgörande straffen.

När lagen senast möttes blev det seger för Kiruna IF U18 med 6–1.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Kiruna IF vunnit.

Clemensnäs HC U18 tar sig an Sunderby SK U18 i nästa match borta måndag 19 januari 19.30. Kiruna IF U18 möter Bodens HF U18 hemma lördag 17 januari 11.30.

Clemensnäs HC U18–Kiruna IF U18 3–2 (1–1, 0–1, 1–0, 0–0, 1–0)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Malmhallen

Första perioden: 1–0 (8.58) Emil Isaksson (Emil Segerstedt, Liam Kemi), 1–1 (12.47) Jaroslav Novikov (Hugo Fredriksson).

Andra perioden: 1–2 (34.43) Hugo Karlström (Alvin Taivalsaari).

Tredje perioden: 2–2 (55.32) Alvin Majanen (Liam Kemi, Oskar Öhrvall).

Straffar: 3–2 (64.31) Wilmer Albertsson Söderlund.

Nästa match:

Clemensnäs HC U18: Sunderby SK div 1, borta, 19 januari 19.30

Kiruna IF U18: Bodens HF, hemma, 17 januari 11.30