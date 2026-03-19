Seger på straffar för Calgary hemma mot St Louis

Andra raka nederlaget för St Louis

Calgary vann till slut en jämn match mot St Louis i NHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där hemmalaget var starkare och vann med 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 1–0). Joel Farabee blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Inför matchen hade Calgary åtta raka förluster mot St Louis.

Calgary–St Louis – mål för mål

Connor Zary gjorde 1–0 till Calgary efter bara 2.34 efter förarbete från Ryan Strome.

St Louis kvitterade till 1–1 redan efter efter 3.47 i andra perioden genom Dylan Holloway framspelad av Jimmy Snuggerud och Robert Thomas.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

I straffläggningen var det Calgary som avgjorde till 2–1. Den avgörande straffen stod Joel Farabee för.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Calgary med 11–17 och St Louis med 12–12 i målskillnad.

Det här betyder att Calgary ligger kvar på sjunde plats i Pacific division och St Louis på sjunde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har St Louis Blues vunnit.

Calgary–St Louis 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 1–0)

NHL, Scotiabank Saddledome

Första perioden: 1–0 (2.34) Connor Zary (Ryan Strome).

Andra perioden: 1–1 (23.47) Dylan Holloway (Jimmy Snuggerud, Robert Thomas).

Straffar: 2–1 (65.00) Joel Farabee.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 2-0-3

St Louis: 2-2-1

Nästa match:

Calgary: Florida Panthers, hemma, 21 mars 02.00