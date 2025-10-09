Seger på straffar för Calgary borta mot Edmonton

Seger för Calgary med 4–3 efter straffar

Calgary gjorde fyra raka mål

Vancouver nästa motstånd för Edmonton

Calgary vann till slut en jämn match mot Edmonton i NHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där Calgary var starkare och vann med 4–3 (0–2, 2–1, 1–0, 0–0, 1–0).

Vancouver nästa för Calgary

Edmonton tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Edmonton ökade ledningen till 3–0 genom Leon Draisaitl efter 8.35 i andra perioden.

Calgary reducerade dock till både 3–1 och 3–2 genom Matvei Gridin och Connor Zary i andra perioden. Redan efter 38 sekunder i tredje perioden kvitterade laget genom Blake Coleman. Calgary tog ledningen efter 5.00.

Ryan Nugent-Hopkins gjorde ett mål för Edmonton och två målgivande passningar.

Edmonton vann senast lagen möttes med 3–2 i Rogers Place.

I nästa match möter Edmonton Vancouver hemma på söndag 12 oktober 04.00. Calgary möter Vancouver fredag 10 oktober 04.00 borta.

Edmonton–Calgary 3–4 (2–0, 1–2, 0–1, 0–0, 0–1)

NHL, Rogers Place

Första perioden: 1–0 (9.59) Ryan Nugent-Hopkins (Leon Draisaitl, Connor Mcdavid), 2–0 (16.16) Andrew Mangiapane (Connor Mcdavid, Ryan Nugent-Hopkins).

Andra perioden: 3–0 (28.35) Leon Draisaitl (David Tomasek, Ryan Nugent-Hopkins), 3–1 (32.44) Matvei Gridin (Nazem Kadri, Matt Coronato), 3–2 (34.57) Connor Zary (Adam Klapka).

Tredje perioden: 3–3 (40.38) Blake Coleman.

Straffar:.

Nästa match:

Edmonton: Vancouver Canucks, hemma, 12 oktober

Calgary: Vancouver Canucks, borta, 10 oktober