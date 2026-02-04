Seger på straffar för Almtuna borta mot Mora

Almtuna-seger med 2–1 efter straffar

Almtunas femte seger på de senaste sex matcherna

Mikkel Øby Olsen tvåmålsskytt för Almtuna

Almtuna vann till slut en jämn match mot Mora i hockeyallsvenskan. Avgörandet kom först i straffläggningen där Almtuna var starkare och vann med 2–1 (1–0, 0–0, 0–1, 0–0, 1–0). Mikkel Øby Olsen blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Segern var Almtunas femte på de senaste sex matcherna.

Mora–Almtuna – mål för mål

Mikkel Øby Olsen gav gästande Almtuna ledningen efter 5.55 framspelad av Frederik Schlyter och Liam Danielsson.

Andra perioden blev mållös.

8.27 in i tredje perioden satte Georg Weigelt pucken på pass av Olle Carlsson och Marcus Karlström och kvitterade.

Almtunas Mikkel Øby Olsen satte den avgörande straffen för gästerna.

Det här betyder att Mora ligger kvar på sjätte plats i tabellen och Almtuna på elfte plats.

I nästa match möter Mora Bik Karlskoga borta och Almtuna möter SSK hemma. Båda matcherna spelas fredag 6 februari 19.00.

Mora–Almtuna 1–2 (0–1, 0–0, 1–0, 0–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Wibe Arena

Första perioden: 0–1 (5.55) Mikkel Øby Olsen (Frederik Schlyter, Liam Danielsson).

Tredje perioden: 1–1 (48.27) Georg Weigelt (Olle Carlsson, Marcus Karlström).

Straffar: 1–2 (65.00) Mikkel Øby Olsen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 3-1-1

Almtuna: 4-0-1

Nästa match:

Mora: BIK Karlskoga, borta, 6 februari 19.00

Almtuna: Södertälje SK, hemma, 6 februari 19.00