Seger på hemmaplan för Ö-vik Hockey J20 mot Clemensnäs

Ö-vik Hockey J20 segrade – 1–0 mot Clemensnäs

Emil Eklund avgjorde för Ö-vik Hockey J20

Ö-vik Hockey J20 höll nollan

Ö-vik Hockey J20 vann den första matchen i playoff 2 till U20 region norr herr på hemmaplan. Laget segrade mot Clemensnäs på söndagen med 1–0 (0–0, 0–0, 1–0). Returen spelas söndag 1 mars.

Emil Eklund stod för Ö-vik Hockey J20:s avgörande mål 15.03 in i tredje perioden.

Ö-vik Hockey J20–Clemensnäs – mål för mål

Ö-vik Hockey J20–Clemensnäs 1–0 (0–0, 0–0, 1–0)

Playoff 2 till U20 region norr herr

Tredje perioden: 1–0 (55.03) Emil Eklund (Sigge Forslund, Viktor Larsson).

Nästa match:

1 mars, 14.00, Ö-vik Hockey J20–Clemensnäs