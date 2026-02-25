Bra start för Sundsvall U20 efter seger mot Umeå Hockeyklubb med 7–1

Seger för Sundsvall U20 med 7–1 mot Umeå Hockeyklubb

Isak Larsson gjorde två mål för Sundsvall U20

David Lidberg Vikström nätade för Umeå Hockeyklubb

Sundsvall U20 vann den första matchen i playoff 2 till U20 region norr herr. Laget segrade på bortaplan mot Umeå Hockeyklubb på onsdagen med 7–1 (4–1, 1–0, 2–0). Returen spelas söndag 1 mars.

Sundsvall U20:s tränare Linus Nordin om matchen:

– Vi har skaffat oss ett bra utgångsläge inför returen på söndag då det är målskillnad och bäst av två. Stabil match.

Det var Sundsvall U20:s femte raka seger mot Umeå Hockeyklubb.

Sundsvall U20 var starkast i första perioden. Laget vann perioden klart med 4–1.

Efter 18.40 i andra perioden slog Måns Eriksson till på pass av Oliver Ahlin och gjorde 1–5.

9.23 in i tredje perioden slog Isak Larsson till på nytt framspelad av Bruno Linder och Edvin Modin och ökade ledningen. Efter 16.27 slog Dante Gullback till framspelad av Marlon Mahlberg och Isak Larsson och ökade ledningen för Sundsvall U20. 1–7-målet blev matchens sista.

Isak Larsson gjorde två mål för Sundsvall U20 och spelade fram till ett mål.

Umeå Hockeyklubb–Sundsvall U20 1–7 (1–4, 0–1, 0–2)

Playoff 2 till U20 region norr herr

Första perioden: 0–1 (5.44) Samuel Ingelsson (Theo Eriksson, Filip Engevi-Nordberg), 1–1 (8.55) David Lidberg Vikström (Lucas Widmark), 1–2 (11.02) Isak Larsson (Marlon Mahlberg, Theo Thylander), 1–3 (12.39) Edvin Modin (Nils Brink), 1–4 (13.33) Isak Bergetoft (Alfred Engström, Måns Eriksson).

Andra perioden: 1–5 (38.40) Måns Eriksson (Oliver Ahlin).

Tredje perioden: 1–6 (49.23) Isak Larsson (Bruno Linder, Edvin Modin), 1–7 (56.27) Dante Gullback (Marlon Mahlberg, Isak Larsson).

Nästa match:

1 mars, 12.15, Sundsvall U20–Umeå Hockeyklubb