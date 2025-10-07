Seger med 5–2 för Kungälv mot Olofström

Kungälv vann med 5–2 mot Olofström

Ebbe Uller avgjorde för Kungälv

Olofströms fjärde raka förlust

Hemmalaget Kungälv tog hem de tre poängen efter seger efter underläge mot Olofström i U20 region syd herr. 5–2 (0–1, 4–1, 1–0) slutade matchen på tisdagen.

Kungälv–Olofström – mål för mål

Noel Öfverman gav gästerna Olofström ledningen efter 16.05 framspelad av Lowe Knoester och Arvid Boklund. I andra perioden var det i stället Kungälv som hade övertaget. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 4–2.

Laget punkterade matchen med ett 5–2-mål med 1.04 kvar att spela genom Jacob Ekberg.

Kungälv ligger på nionde plats i tabellen efter matchen medan Olofström ligger sist, på tolfte plats.

Den 18 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Stålhallen.

Lördag 11 oktober möter Kungälv Borås borta 14.00 och Olofström möter IF Troja-Ljungby hemma 16.30.

Kungälv–Olofström 5–2 (0–1, 4–1, 1–0)

U20 region syd herr, Oasen

Första perioden: 0–1 (16.05) Noel Öfverman (Lowe Knoester, Arvid Boklund).

Andra perioden: 1–1 (27.28) Lukas Lotzner (Noel Linnard), 1–2 (28.00) Viktor Forsberg (Mike Westmark, Elian Kellander), 2–2 (29.00) Wilhelm Sjöberg (Oliver Svenningsson, Ebbe Uller), 3–2 (29.29) Ebbe Uller (Otto Hellström, Sebastian Biresev Loos), 4–2 (37.37) Oliver Svenningsson (Jacob Ekberg, Wilhelm Sjöberg).

Tredje perioden: 5–2 (58.56) Jacob Ekberg.

Nästa match:

Kungälv: Borås HC, borta, 11 oktober

Olofström: IF Troja-Ljungby, hemma, 11 oktober