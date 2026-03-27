Seger i förlängningen för St Louis mot San Jose

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut St Louis avgöra den jämna matchen hemma mot San Jose i NHL. Slutresultatet blev 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 1–0).

Stor matchhjälte i förlängningen blev Dylan Holloway som stod för det avgörande målet.

Resultatet innebär att San Jose nu har sex förluster i rad.

Den första perioden slutade 0–0.

17.19 in i andra perioden gjorde St Louis 1–0 genom Dalibor Dvorsky efter pass från Dylan Holloway och Jimmy Snuggerud.

5.04 in i tredje perioden fick Alexander Wennberg utdelning på pass av William Eklund och Kiefer Sherwood och kvitterade.

I förlängningen tog det 4.57 innan St Louis avgjorde till 2–1. Matchvinnare för hemmalaget blev Dylan Holloway, på pass av Philip Broberg.

När lagen senast möttes vann St Louis med 3–2 efter förlängning .

San Jose spelar borta mot Columbus lördag 28 mars 22.00.

St Louis–San Jose 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 1–0)

NHL, Enterprise Center

Andra perioden: 1–0 (37.19) Dalibor Dvorsky (Dylan Holloway, Jimmy Snuggerud).

Tredje perioden: 1–1 (45.04) Alexander Wennberg (William Eklund, Kiefer Sherwood).

Förlängning: 2–1 (64.57) Dylan Holloway (Philip Broberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 3-1-1

San Jose: 0-1-4

