Seger i förlängningen för Mariestad mot Grästorps IK

Mariestad-seger med 3–2 efter förlängning

Linus Lööf avgjorde för Mariestad

Andra raka segern för Mariestad

Mariestad tog en stark seger mot Grästorps IK borta i hockeyettan södra. I förlängningen kunde bortalaget avgöra till 3–2 (2–0, 0–1, 0–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Linus Lööf spelade en avgörande roll för Mariestad med det vinnande målet i förlängningen.

Nyköping nästa för Mariestad

Mariestad tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Efter 16.02 i andra perioden slog Andreas Laschitza till framspelad av Rasmus Hultfelt och Albin Sterner och reducerade åt Grästorps IK. Laget kvitterade till 2–2 med tolv sekunder kvar att spela genom Lucas Löfström framspelad av Rasmus Berntsson och Tim Dackell. Stor matchhjälte för Mariestad 1.16 in i förlängningen blev Linus Lööf med det avgörande målet i förlängningen.

Grästorps IK har en vinst och fyra förluster och 11–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mariestad har två vinster och tre förluster och 13–15 i målskillnad. Det här var Grästorps IK:s fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Mariestads andra uddamålsseger.

Grästorps IK ligger på 14:e plats i tabellen efter matchen medan Mariestad ligger på tolfte plats.

Den 28 januari tar lagen sig an varandra igen, då i Mariehus Arena.

Grästorps IK möter Karlskrona i nästa match borta söndag 26 oktober 16.00. Mariestad möter samma dag Nyköping hemma.

Grästorps IK–Mariestad 2–3 (0–2, 1–0, 1–0, 0–1)

Hockeyettan södra, Åse & Viste Arena

Första perioden: 0–1 (2.24) Carl-Johan Gustavsson (Anton Blomberg, André Astley Rydberg), 0–2 (10.00) Karl Umegård (Jeremias Lindewall, Anton Blomberg).

Andra perioden: 1–2 (36.02) Andreas Laschitza (Rasmus Hultfelt, Albin Sterner).

Tredje perioden: 2–2 (59.48) Lucas Löfström (Rasmus Berntsson, Tim Dackell).

Förlängning: 2–3 (61.16) Linus Lööf.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorps IK: 1-2-2

Mariestad: 2-1-2

Nästa match:

Grästorps IK: Karlskrona HK, borta, 26 oktober

Mariestad: Nyköpings SK, hemma, 26 oktober