Seger i förlängningen för Edmonton mot Philadelphia

Edmonton vann med 2–1 efter förlängning

Jack Roslovic matchvinnare för Edmonton

Andra raka segern för Edmonton

Det blev en riktigt spännande match när Philadelphia mötte Edmonton i NHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där bortalaget var starkast och segerresultatet blev 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Jack Roslovic som gjorde det avgörande målet.

Philadelphia–Edmonton – mål för mål

Edmonton tog ledningen efter 19.07 genom Evan Bouchard framspelad av Connor McDavid och Matt Savoie. Efter 15.43 i andra perioden nätade Matvej Mitjkov framspelad av Cam York och Travis Konecny och kvitterade för Philadelphia. Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning. Stor matchhjälte för Edmonton blev Jack Roslovic som 1.19 in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Philadelphia med 12–12 och Edmonton med 13–21 i målskillnad. Det här var Philadelphias sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Edmontons femte uddamålsseger.

Den 3 januari möts lagen återigen, då i Rogers Place.

Philadelphia tar sig an St Louis i nästa match borta lördag 15 november 02.00. Edmonton möter Columbus borta fredag 14 november 01.30.

Philadelphia–Edmonton 1–2 (0–1, 1–0, 0–0, 0–1)

NHL, Wells Fargo Center

Första perioden: 0–1 (19.07) Evan Bouchard (Connor McDavid, Matt Savoie).

Andra perioden: 1–1 (35.43) Matvej Mitjkov (Cam York, Travis Konecny).

Förlängning: 1–2 (61.19) Jack Roslovic (Matt Savoie).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 2-2-1

Edmonton: 2-1-2

Nästa match:

Philadelphia: St Louis Blues, borta, 15 november

Edmonton: Columbus Blue Jackets, borta, 14 november