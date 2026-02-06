Seger för Vegas mot Los Angeles i NHL

Vegas segrade – 4–1 mot Los Angeles

Mark Stone avgjorde för Vegas

Andra raka segern för Vegas

Vegas tog hem segern på hemmaplan mot Los Angeles i NHL. 4–1 (4–1, 0–0, 0–0) slutade matchen på fredagen.

Los Angeles nästa för Vegas

Vegas spelade bäst i första perioden. Laget vann perioden klart med 4–1.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

I tredje perioden höll Vegas i sin 4–1-ledning och vann.

Vegas Mark Stone stod för ett mål och två assists.

Det här betyder att Vegas är kvar i serieledning i Pacific division och Los Angeles stannar på femte plats, i Pacific division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match möts lagen igen i Crypto.com Arena, torsdag 26 februari 04.00.

Vegas–Los Angeles 4–1 (4–1, 0–0, 0–0)

NHL, T-Mobile Arena

Första perioden: 1–0 (8.22) Jack Eichel (Mark Stone, Ivan Barbasjev), 2–0 (11.49) Mark Stone (Ivan Barbasjev, Jack Eichel), 3–0 (13.29) Pavel Dorofejev (Mark Stone, Tomas Hertl), 4–0 (13.49) Mitch Marner (Pavel Dorofejev), 4–1 (15.03) Trevor Moore (Joel Armia, Anze Kopitar).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 2-1-2

Los Angeles: 1-1-3

Nästa match:

Vegas: Los Angeles Kings, borta, 26 februari 04.00

Los Angeles: Vegas Golden Knights, hemma, 26 februari 04.00