Troja-Ljungby U18 vann mot Mariestad i U18 regional syd vår

Seger för Troja-Ljungby U18 med 6–3 mot Mariestad

Troja-Ljungby U18:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Adam Räsänen avgjorde för Troja-Ljungby U18

Troja-Ljungby U18 besegrade Mariestad på bortaplan i tisdagens möte i U18 regional syd vår. 3–6 (1–2, 1–2, 1–2) slutade matchen.

– Vi gör en svajig match det är för mycket upp och ner i besluten och viljan. Vi har lite sega ben och verkar lite trötta men gör en okej match till slut. Det har varit mycket matcher på slutet för många spelare. Vi fortsätter att jobba, vara positiva och tar nya tag och ser fram emot hemmamatchen på torsdag istället, kommenterade Mariestads tränare Fredrik Ahlgren.

Segern var Troja-Ljungby U18:s åttonde på de senaste nio matcherna, och sjätte bortasegern i rad.

Tingsryd nästa för Troja-Ljungby U18

Troja-Ljungby U18 tog ledningen i första perioden genom Albin Wilhelmsson.

Mariestad kvitterade till 1–1 genom Amandus Alt Almqvist med 3.53 kvar att spela.

Efter 19.28 i matchen gjorde Troja-Ljungby U18 1–2 genom Isak Räsänen.

Troja-Ljungby U18 gjorde två mål tidigt i andra perioden och gick från 1–2 till 1–4, målen av Isak Räsänen och Adam Räsänen.

Mariestad reducerade dock på nytt till 2–4 genom Viggo Eklund efter 9.23 av perioden.

Viggo Eklund såg till att Mariestad reducerade igen efter 6.31 i tredje perioden på pass av Adrian Johnson och Amandus Alt Almqvist. 11.50 in i tredje perioden fick Albin Wilhelmsson utdelning återigen på pass av Philip Herrlin och ökade ledningen. Efter 17.39 slog Elis Räsänen till framspelad av Michael Hadnagy och ökade ledningen för Troja-Ljungby U18. Det fastställde slutresultatet till 3–6.

Troja-Ljungby U18:s Albin Wilhelmsson stod för fem poäng, varav två mål, Isak Räsänen gjorde två mål och två assist och Adam Räsänen gjorde ett mål och spelade fram till två mål. Amandus Alt Almqvist gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Mariestad.

Med fyra omgångar kvar är Mariestad på åttonde plats i tabellen medan Troja-Ljungby U18 är på tredje plats.

När lagen möttes senast vann Mariestad med 2–1.

I nästa match möter Mariestad Tranås J18 hemma och Troja-Ljungby U18 möter Tingsryd hemma. Båda matcherna spelas torsdag 26 februari 19.00.

Mariestad–Troja-Ljungby U18 3–6 (1–2, 1–2, 1–2)

U18 regional syd vår, Mariehus Arena

Första perioden: 0–1 (7.51) Albin Wilhelmsson (Adam Räsänen, Isak Räsänen), 1–1 (16.07) Amandus Alt Almqvist, 1–2 (19.28) Isak Räsänen (Adam Räsänen, Albin Wilhelmsson).

Andra perioden: 1–3 (20.15) Isak Räsänen (Elliot Osbäck, Albin Wilhelmsson), 1–4 (25.15) Adam Räsänen (Isak Räsänen, Albin Wilhelmsson), 2–4 (29.23) Viggo Eklund (Amandus Alt Almqvist, Elliot Lundmark).

Tredje perioden: 3–4 (46.31) Viggo Eklund (Adrian Johnson, Amandus Alt Almqvist), 3–5 (51.50) Albin Wilhelmsson (Philip Herrlin), 3–6 (57.39) Elis Räsänen (Michael Hadnagy).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 1-0-4

Troja-Ljungby U18: 4-0-1

Nästa match:

Mariestad: Tranås AIF IF, hemma, 26 februari 19.00

Troja-Ljungby U18: Tingsryds AIF, hemma, 26 februari 19.00