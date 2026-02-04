Seger för Tranås mot Tyringe

Tranås vann med 3–1 mot Tyringe

Kalvyn Watson avgjorde för Tranås

Seger nummer 19 för Tranås

Tranås segrade på hemmaplan i Tranås Åkeri Arena mot Tyringe i hockeyettan södra. 3–1 (0–0, 2–1, 1–0) slutade matchen på onsdagen.

Tranås–Tyringe – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Tranås startade andra perioden starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Ludwig Svensson Träff och Kalvyn Watson innan Tyringe svarade och gjorde 2–1 genom Tobias Jarnvi.

Tranås punkterade matchen med ett 3–1-mål med 1.02 kvar att spela genom Oscar Lilja. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

I tabellen innebär det här att Tranås nu ligger på tredje plats i tabellen. Tyringe är på 14:e plats.

Lagens första möte för säsongen vann Tranås med 5–1.

I nästa match möter Tranås Halmstad borta på lördag 7 februari 16.00. Tyringe möter Hanviken söndag 8 februari 16.00 hemma.

Tranås–Tyringe 3–1 (0–0, 2–1, 1–0)

Hockeyettan södra, Tranås Åkeri Arena

Andra perioden: 1–0 (26.55) Ludwig Svensson Träff (Lukas Isaksson, Alexander Ternblad), 2–0 (29.45) Kalvyn Watson (Karl Jonsson), 2–1 (35.29) Tobias Jarnvi (Algot Blomdahl- Arnoldsson, Liam Thorbjörnsson).

Tredje perioden: 3–1 (58.58) Oscar Lilja.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tranås: 3-0-2

Tyringe: 3-0-2

Nästa match:

Tranås: Halmstad Hammers HC, borta, 7 februari 16.00

Tyringe: Hanvikens SK, hemma, 8 februari 16.00