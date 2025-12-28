Seger för Tranås mot Dalen på hemmaplan

Tranås vann med 4–1 mot Dalen

Tranås fjärde seger på de senaste fem matcherna

Axl Johansson avgjorde för Tranås

Tranås segrade på hemmaplan i Tranås Åkeri Arena mot Dalen i hockeyettan södra. 4–1 (2–0, 1–0, 1–1) slutade matchen på söndagen.

Segern var Tranås fjärde på de senaste fem matcherna.

Dalen nästa för Tranås

Alexander Ternblad gav Tranås ledningen efter 15 minuters spel.

Laget gjorde 2–0 alldeles i slutsekunderna av första perioden när Axl Johansson hittade rätt på pass av Ludwig Svensson Träff.

Efter 15.18 i andra perioden slog Ludwig Svensson Träff till på pass av Johan Norberg och Lukas Isaksson och gjorde 3–0.

8.57 in i tredje perioden satte Sebastian Ehrenflod pucken framspelad av Hugo Rostedt och Joel Abrahamsson och reducerade. Men mer än så orkade Dalen inte med.

15.22 in i perioden fick Lukas Isaksson utdelning på pass av Kalvyn Watson och ökade ledningen.

De båda lagen möts igen tisdag 30 december 19.00, i Smedjehov.

Tranås–Dalen 4–1 (2–0, 1–0, 1–1)

Hockeyettan södra, Tranås Åkeri Arena

Första perioden: 1–0 (15.13) Alexander Ternblad, 2–0 (19.51) Axl Johansson (Ludwig Svensson Träff).

Andra perioden: 3–0 (35.18) Ludwig Svensson Träff (Johan Norberg, Lukas Isaksson).

Tredje perioden: 3–1 (48.57) Sebastian Ehrenflod (Hugo Rostedt, Joel Abrahamsson), 4–1 (55.22) Lukas Isaksson (Kalvyn Watson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tranås: 4-1-0

Dalen: 1-0-4

Nästa match:

Tranås: HC Dalen, borta, 30 december 19.00

Dalen: Tranås AIF, hemma, 30 december 19.00