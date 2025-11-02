Seger för Tranås J18 i toppmatchen mot Kalmar

Tranås J18 vann med 7–0 mot Kalmar

Tranås J18:s sjunde seger på de senaste sju matcherna

Olle Gustafsson tvåmålsskytt för Tranås J18

Tranås J18 tog en tung seger på hemmaplan mot Kalmar i toppmötet mellan ettan och tvåan i U18 division 1 syd B herr på söndagen. Matchen slutade 7–0 (0–0, 4–0, 3–0).

Kalmars lagledare Fredrik Johansson:

– Vi förlorade mot ett mycket formstarkt Tranås.

Serieledande Tranås J18 tog sin sjunde seger i rad i serien medan Kalmar efter fem raka segrar nu förlorade.

Den första perioden slutade mållös. Tranås J18 stod för fyra raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 4–0 på bara 8.30. Tranås J18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–0. Målen i sista perioden gjordes av Isac Ek, Vincent Sjöö-Laisio och Elias Lindén.

Tranås J18:s Vincent Sjöö-Laisio stod för ett mål och två assists och Olle Gustafsson gjorde två mål och ett målgivande pass.

Kalmars nya tabellposition är tredje plats.

Lagen möts igen 7 december i Hatstore Arena.

Söndag 9 november 14.00 möter Tranås J18 Boro/Vetlanda J18 borta i Hydro Arena medan Kalmar spelar borta mot Mariestad.

Tranås J18–Kalmar 7–0 (0–0, 4–0, 3–0)

U18 division 1 syd B herr, Tranås Arena

Andra perioden: 1–0 (21.22) Olle Gustafsson (Rasmus Argus Lago), 2–0 (25.33) Olle Gustafsson (Jack Björk, Axel Kernell), 3–0 (27.14) Gustav Roth (Milo Carlswärd), 4–0 (29.52) Jack Björk (Elias Bodin, Olle Gustafsson).

Tredje perioden: 5–0 (40.32) Vincent Sjöö-Laisio (Isac Ek, Gustav Roth), 6–0 (50.46) Elias Lindén (Alfred Godenäs, Vincent Sjöö-Laisio), 7–0 (57.36) Isac Ek (Vincent Sjöö-Laisio, Elliott Svensson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tranås J18: 5-0-0

Kalmar: 4-0-1

Nästa match:

Tranås J18: Boro/Vetlanda HC, borta, 9 november

Kalmar: Mariestads BoIS HC, borta, 9 november