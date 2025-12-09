Seger för Sunderby SK U18 mot Ö-vik Hockey U18

Sunderby SK U18-seger med 6–5 mot Ö-vik Hockey U18

Gustav Apelqvist matchvinnare för Sunderby SK U18

Andra förlusten i följd för Ö-vik Hockey U18

Sunderby SK U18 vann med 6–5 (1–2, 3–2, 2–1) i fortsättningsserien i U18 regional norr herr på bortaplan mot Ö-vik Hockey U18 på tisdagen.

Ö-vik Hockey U18–Sunderby SK U18 – mål för mål

Ö-vik Hockey U18 startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Albin Nordqvist och Arvid Nilsson innan Sunderby SK U18 svarade och gjorde 2–1 genom Emil Hezekielsson.

Sunderby SK U18 förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 4–4.

Sunderby SK U18 gjorde två mål i tredje perioden och gick från 4–4 till 4–6, målen av Joel Eriksson och Gustav Apelqvist och punkterade matchen.

Ö-vik Hockey U18 reducerade dock till 5–6 genom Alex Lindahl när bara fyra minuter återstod att spela och skapade spänning i slutet av matchen.

Walter Tuomivaara och Elliot Lundbäck gjorde båda ett mål och två assist för Sunderby SK U18. Ö-vik Hockey U18:s Alex Lindahl gjorde tre mål för Ö-vik Hockey U18.

Resultaten i sista omgången betyder att Ö-vik Hockey U18 slutar på tredje plats i tabellen och Sunderby SK U18 på femte plats.

Ö-vik Hockey U18–Sunderby SK U18 5–6 (2–1, 2–3, 1–2)

Fortsättningsserien i U18 regional norr herr, Skyttishallen

Första perioden: 1–0 (5.12) Albin Nordqvist (Neo Lundqvist, Joar Westberg), 2–0 (14.26) Arvid Nilsson (Vilmer Östman, Valter Norman), 2–1 (16.23) Emil Hezekielsson (Gustav Apelqvist, Elliot Lundbäck).

Andra perioden: 3–1 (21.34) Alex Lindahl (Alvin Engwall), 4–1 (22.52) Alex Lindahl, 4–2 (32.06) Walter Tuomivaara (Arn Haraldsson, John Öhrling), 4–3 (37.21) Elliot Lundbäck (Axel Johansson, John Öhrling), 4–4 (38.15) Arn Haraldsson (Joel Eriksson, Walter Tuomivaara).

Tredje perioden: 4–5 (45.14) Joel Eriksson (Walter Tuomivaara), 4–6 (51.22) Gustav Apelqvist (Leo Laitamaa, Elliot Lundbäck), 5–6 (56.24) Alex Lindahl (Alvin Engwall, Axel Kavenstrand).