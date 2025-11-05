Seger för Sunderby SK U18 – efter Filip Nybergs hattrick

Seger för Sunderby SK U18 med 4–3 mot Clemensnäs HC U18

Filip Nyberg gjorde tre mål för Sunderby SK U18

Noel Larsson avgjorde för Sunderby SK U18

Filip Nyberg gjorde tre mål och Sunderby SK U18 vann mot Clemensnäs HC U18 på bortaplan i U18 division 1 norra A herr. Till slut blev det 4–3 (1–0, 2–2, 1–1).

I och med detta har Clemensnäs HC U18 fyra förluster i rad.

Filip Nyberg med tre mål för Sunderby SK U18

Filip Nyberg gav Sunderby SK U18 ledningen efter 13 minuters spel på pass av Noel Larsson och Elliot Lundbäck. Clemensnäs HC U18 kvitterade till 1–1 genom Arthur Bergwall i början av andra perioden i andra perioden.

Sunderby SK U18 tog ledningen på nytt genom Filip Nyberg som gjorde sitt andra mål efter 5.36.

Clemensnäs HC U18 kvitterade till 2–2 genom Arthur Bergwall efter 10.44 av perioden.

Efter 15.12 gjorde Sunderby SK U18 2–3 genom Filip Nyberg som gjorde sitt tredje mål. Clemensnäs HC U18 kvitterade till 3–3 genom Hugo Marklund i tredje perioden.

Sunderby SK U18 kunde dock avgöra till 3–4 efter 10.45 i tredje perioden genom Noel Larsson.

Sunderby SK U18:s Filip Nyberg stod för fyra poäng, varav tre mål och Noel Larsson gjorde ett mål och två assist.

Det här var Sunderby SK U18:s tredje uddamålsseger.

För Sunderby SK U18 gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen medan Clemensnäs HC U18 är på nionde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Sunderby SK div 1 med 6–0.

Lördag 15 november 19.30 spelar Clemensnäs HC U18 borta mot Kiruna IF U18. Sunderby SK U18 möter Haparanda borta i Norra Finans Arena onsdag 12 november 19.15.

Clemensnäs HC U18–Sunderby SK U18 3–4 (0–1, 2–2, 1–1)

U18 division 1 norra A herr, Kopparhallen

Första perioden: 0–1 (13.56) Filip Nyberg (Noel Larsson, Elliot Lundbäck).

Andra perioden: 1–1 (20.42) Arthur Bergwall (Elmer Lindholm, Emil Segerstedt), 1–2 (25.36) Filip Nyberg (Noel Larsson, Jacob Forsström), 2–2 (30.44) Arthur Bergwall (Elmer Lindholm, Emil Segerstedt), 2–3 (35.12) Filip Nyberg (Melvin Karlsson, Noel Ström).

Tredje perioden: 3–3 (43.12) Hugo Marklund (William Nyquist), 3–4 (50.45) Noel Larsson (Filip Nyberg, Viktor Afzelius).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs HC U18: 1-0-4

Sunderby SK U18: 2-0-3

Nästa match:

Clemensnäs HC U18: Kiruna IF, borta, 15 november

Sunderby SK U18: HaparandaTornio UHC, borta, 12 november