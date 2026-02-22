Strömsbro 2 är klar seriesegrare efter seger mot Gävle

Strömsbro 2 vann med 8–3 mot Gävle

Strömsbro 2:s nionde seger på de senaste nio matcherna

Axel Kjerrman tremålsskytt för Strömsbro 2

Segern med 8–3 (3–0, 3–0, 2–3) borta mot Gävle gör att Strömsbro 2 är seriesegrare i U18 division 1 västra A vår. Gävle ligger på andra plats i tabellen.

I och med detta har Strömsbro 2 hela nio raka segrar i U18 division 1 västra A vår och behöver två segrar till för att gå igenom serien utan att tappa poäng.

Wilmer Björk Eriksson bakom Strömsbro 2:s seger

Strömsbro 2 var starkast i första perioden. Laget vann perioden klart med 3–0.

Strömsbro 2 startade andra perioden bäst och gick från 0–3 till 0–6 genom två mål av Wilmer Björk Eriksson och ett mål av Axel Kjerrman.

Gävle hade greppet över spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 3–2 men Strömsbro 2 kunde hålla undan och vinna matchen med 8–3.

Strömsbro 2:s Alve Bergfeldt stod för fyra poäng, varav två mål, Axel Kjerrman gjorde tre mål och ett assist, Ebbe Källström hade tre assists och Wilmer Björk Eriksson gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

Det här var fjärde mötet mellan Gävle och Strömsbro 2 den här säsongen. Strömsbro IF 2 har tagit två segrar före den här matchen. Gävle GIK vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match möter Gävle Sandviken borta på söndag 1 mars 11.40.

Gävle–Strömsbro 2 3–8 (0–3, 0–3, 3–2)

U18 division 1 västra A vår, Nynäshallen

Första perioden: 0–1 (7.31) Alve Bergfeldt (Ebbe Källström, Axel Kjerrman), 0–2 (9.56) Axel Kjerrman (Adam Lenholm, Alve Bergfeldt), 0–3 (13.03) Axel Kjerrman (Olle Arnberg, Wilmer Björk Eriksson).

Andra perioden: 0–4 (24.30) Wilmer Björk Eriksson (Olle Arnberg, Oscar Aflarenko), 0–5 (30.27) Wilmer Björk Eriksson (Ebbe Källström), 0–6 (32.42) Axel Kjerrman.

Tredje perioden: 0–7 (40.53) Alve Bergfeldt (Ebbe Källström, Troy Nordli), 1–7 (48.26) Rasmus Qvarnström (Gabriel Svensson, Erik Eriksson), 2–7 (52.50) Oliver Mineur (Nemo Mattsson, Elwin Söderberg), 3–7 (55.32) Hugo Lindqvist (Vilmer Karlsson, Simon Heikki), 3–8 (59.56) Troy Nordli (Alve Bergfeldt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Gävle: 3-1-1

Strömsbro 2: 5-0-0

Nästa match:

Gävle: Sandvikens IK, borta, 1 mars 11.40