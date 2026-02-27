Seger för SSK U20 mot HV 71 i U20 nationell södra

Seger för SSK U20 med 6–2 mot HV 71

Nils Håkansson avgjorde för SSK U20

Andra raka segern för SSK U20

SSK U20 tog hem segern på hemmaplan mot HV 71 i U20 nationell södra. 6–2 (2–2, 3–0, 1–0) slutade matchen på fredagen.

SSK U20–HV 71 – mål för mål

HV 71 tog ledningen i första perioden genom Wille Magnertoft.

Winston Cummings och Axel Klingvall såg till att SSK U20 vände till ledning med 2–1.

HV 71 kvitterade till 2–2 genom William Bundgaard.

I andra perioden var det SSK U20 som dominerade och gick från 2–2 till 5–2 genom tre snabba mål tidigt i perioden av Nils Håkansson, Jason Rosqvist och Alexander Hjorth.

15.40 in i tredje perioden fick Tim-Kristian Lukkarinen utdelning på pass av William Odelius och Axel Klingvall och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 6–2.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Södertälje SK vunnit.

Lördag 28 februari spelar SSK U20 hemma mot LHC J20 16.00 och HV 71 mot VIK Hockey U20 borta 13.00 i ABB Arena Nord.

SSK U20–HV 71 6–2 (2–2, 3–0, 1–0)

U20 nationell södra, Scaniarinken

Första perioden: 0–1 (8.38) Wille Magnertoft (Jakob Leander, Fabian Merkle Rohdin), 1–1 (15.35) Axel Klingvall (Axel Diberius, Tim-Kristian Lukkarinen), 2–1 (16.07) Winston Cummings (Ian Petronijevic Lepsa, Nils Håkansson), 2–2 (17.20) William Bundgaard (William Morin, Victor Nilsson Dalsjö).

Andra perioden: 3–2 (22.38) Nils Håkansson, 4–2 (27.05) Jason Rosqvist (James Stenberg, Elie Junior Haddad), 5–2 (27.14) Alexander Hjorth (Alexander Dani, Hugo Zetterlund).

Tredje perioden: 6–2 (55.40) Tim-Kristian Lukkarinen (William Odelius, Axel Klingvall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK U20: 2-0-3

HV 71: 1-0-4

Nästa match:

SSK U20: Linköping HC, hemma, 28 februari 16.00

HV 71: VIK Västerås HK, borta, 28 februari 13.00