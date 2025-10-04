Seger för Skellefteå AIK U18 hemma mot Timrå IK U18

Skellefteå AIK U18-seger med 5–3 mot Timrå IK U18

Skellefteå AIK U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Manne Nyström matchvinnare för Skellefteå AIK U18

Det blev hemmalaget Skellefteå AIK U18 som vann mot Timrå IK U18 i U18 regional norr herr. 5–3 (2–1, 1–1, 2–1) slutade matchen på lördagen.

Segern var Skellefteå AIK U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Skellefteå AIK U18–Timrå IK U18 – mål för mål

Timrå IK U18 tog ledningen i början av första perioden genom Albin Klar.

Ludvig Vestman och Alfons Sundström såg till att Skellefteå AIK U18 vände till ledning med 2–1. Timrå IK U18 kvitterade till 2–2 genom Sixten Randefalk i andra perioden.

Efter 19.47 gjorde Skellefteå AIK U18 3–2 genom Mio Forssell. Skellefteå AIK U18 gjorde 4–2 genom Manne Nyström efter 2.55 i tredje perioden.

Timrå IK U18 reducerade dock till 4–3 genom Max Persson efter 9.12 av perioden.

Skellefteå AIK U18 kunde dock avgöra till 5–3 med 46 sekunder kvar av matchen genom Herman Björnvind.

Skellefteå AIK U18 har nu 13 poäng och Timrå IK U18 har åtta poäng när båda lagen har spelat fem matcher.

Nästa motstånd för Skellefteå AIK U18 är Modo Hockey U18. Lagen möts torsdag 9 oktober 19.00 i Hägglunds Arena. Timrå IK U18 tar sig an Ö-vik Hockey J18 borta söndag 5 oktober 11.30.

Skellefteå AIK U18–Timrå IK U18 5–3 (2–1, 1–1, 2–1)

U18 regional norr herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (4.33) Albin Klar (Linus Wallin, William Sörbrand), 1–1 (6.54) Ludvig Vestman (Mio Forssell), 2–1 (11.37) Alfons Sundström (Carl Lundberg, Joel Näslund).

Andra perioden: 2–2 (26.55) Sixten Randefalk (Theodor Lind, Adrian Svensson), 3–2 (39.47) Mio Forssell (Andreas Harlin Sundin).

Tredje perioden: 4–2 (42.55) Manne Nyström (Joel Näslund, Love Lorentzon), 4–3 (49.12) Max Persson (Vincent Landin Bray), 5–3 (59.14) Herman Björnvind.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK U18: 4-1-0

Timrå IK U18: 3-0-2

Nästa match:

Skellefteå AIK U18: Modo Hockey, borta, 9 oktober

Timrå IK U18: Örnsköldsvik HF, borta, 5 oktober