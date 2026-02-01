Seger för SDE – efter Emmanuel Mouillés hattrick

SDE-seger med 6–3 mot Enköping

Emmanuel Mouillé gjorde tre mål för SDE

Tredje raka segern för SDE

Emmanuel Mouillé gjorde tre mål och SDE vann mot Enköping på bortaplan i U18 regional öst fortsättning vår. Till slut blev det 6–3 (1–0, 2–2, 3–1).

Edgars Rullis gjorde 1–0 till SDE efter nio minuters spel på passning från Otto Mörner Jeansson och Viggo Graf Kennemyr.

SDE gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av Otto Mörner Jeansson och Emmanuel Mouillé.

Enköping reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Joakim Ståhl och Colin Ehrencrona i andra perioden.

SDE stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 2–3 till 2–6 på bara 7.03.

Oscar Walter reducerade förvisso men närmare än 3–6 kom inte Enköping. SDE tog därmed en stabil seger.

SDE:s Emmanuel Mouillé stod för fyra poäng, varav tre mål.

Enköping har en vinst och fyra förluster och 12–23 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan SDE har tre vinster och två förluster och 13–14 i målskillnad.

Den 8 mars spelar lagen mot varandra på nytt, i Stockhagens Ishall.

Enköping tar sig an Tyresö Hanviken Hockey i nästa match hemma torsdag 5 februari 19.40. SDE möter Värmdö borta söndag 8 februari 16.15.

Enköping–SDE 3–6 (0–1, 2–2, 1–3)

U18 regional öst fortsättning vår, Sandbrohallen

Första perioden: 0–1 (9.20) Edgars Rullis (Otto Mörner Jeansson, Viggo Graf Kennemyr).

Andra perioden: 0–2 (24.57) Otto Mörner Jeansson (Anton Toivola Henriksson), 0–3 (29.15) Emmanuel Mouillé (Olle Falck), 1–3 (33.23) Joakim Ståhl (Neo Aronsson, Melwin Johansson), 2–3 (37.55) Colin Ehrencrona (Fabian Kåkemyhr, Arvid Fogelberg).

Tredje perioden: 2–4 (41.05) Emmanuel Mouillé, 2–5 (44.09) Maximilian Söderholm (Emmanuel Mouillé, Melker Kastevik), 2–6 (48.08) Emmanuel Mouillé (Melker Kastevik, Maximilian Forsberg), 3–6 (51.29) Oscar Walter (Svante Lilja, Anton Tolar).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 1-0-4

SDE: 3-0-2

Nästa match:

Enköping: Tyresö Hanviken Hockey, hemma, 5 februari 19.40

SDE: Värmdö HC, borta, 8 februari 16.15