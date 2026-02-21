Rögle besegrade HV 71 på hemmaplan

Rögle-seger med 4–1 mot HV 71

Rögles femte seger på de senaste sex matcherna

Love Gath avgjorde för Rögle

Rögle segrade på hemmaplan i Catena Arena mot HV 71 i U20 nationell södra. 4–1 (1–0, 2–1, 1–0) slutade matchen på lördagen.

Segern var Rögles femte på de senaste sex matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Rögle–HV 71 – mål för mål

Johannes Neumann gjorde 1–0 till Rögle efter 10.10 på passning från Douglas Flygt.

Rögle gjorde två mål i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Love Gath och Valter Engström.

HV 71 reducerade dock till 3–1 genom Noel Skarby med 1.37 kvar att spela av perioden.

8.50 in i tredje perioden satte Marwin Jarbsjö pucken framspelad av Milo Fortkord och ökade ledningen.

Det här betyder att Rögle är kvar på fjärde plats och HV 71 stannar på nionde plats, i serien.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Rögle tar sig an LHC J20 i nästa match hemma söndag 22 februari 12.00. HV 71 möter samma dag 12.15 Malmö borta.

Rögle–HV 71 4–1 (1–0, 2–1, 1–0)

U20 nationell södra, Catena Arena

Första perioden: 1–0 (10.10) Johannes Neumann (Douglas Flygt).

Andra perioden: 2–0 (21.22) Love Gath (Oliver Dejbjerg Larsen, Colin Törnkvist), 3–0 (35.14) Valter Engström (Arvid Johansson, Theo Walette), 3–1 (38.23) Noel Skarby.

Tredje perioden: 4–1 (48.50) Marwin Jarbsjö (Milo Fortkord).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 4-1-0

HV 71: 0-1-4

Nästa match:

Rögle: Linköping HC, hemma, 22 februari 12.00

HV 71: IF Malmö Redhawks, borta, 22 februari 12.15