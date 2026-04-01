Seger för Pittsburgh mot Detroit hemma
- Pittsburgh segrade – 5–1 mot Detroit
Pittsburgh vann mötet med Detroit på hemmaplan med 5–1 (3–0, 1–1, 1–0) på onsdagen i NHL.
Pittsburgh stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.
Redan efter 3.17 i andra perioden reducerade Detroit till 3–1 genom Dylan Larkin efter förarbete från Patrick Kane. Efter 12.23 i andra perioden slog Justin Brazeau till på pass av Connor Clifton och gjorde 4–1.
12.09 in i tredje perioden fick Noel Acciari utdelning framspelad av Ryan Shea och Elmer Söderblom och ökade ledningen.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Pittsburgh Penguins vunnit.
Nästa motstånd för Pittsburgh är Tampa Bay. Detroit tar sig an Philadelphia borta. Båda matcherna spelas fredag 3 april 01.00.
