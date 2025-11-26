Seger för Piteå Hockey U18 mot Sunderby SK U18

Seger för Piteå Hockey U18 med 3–1 mot Sunderby SK U18

Leo Jonsson avgjorde för Piteå Hockey U18

Piteå Hockey U18 nu sjätte, Sunderby SK U18 på femte plats

Piteå Hockey U18 vann med 3–1 (1–0, 0–0, 2–1) i fortsättningsserien i U18 regional norr herr på hemmaplan mot Sunderby SK U18 på onsdagen.

– Vi vinner matchen rättvist. Alla grabbar följer matchplanen och krigar som ett lag. John Forsberg i målet gör en grym match. Glädjen är total i laget efter en tung höst, kommenterade Piteå Hockey U18:s huvudtränare Mikael Berglund efter matchen.

Därmed slutade sviten vid sex förluster i rad för Piteå Hockey U18.

Piteå Hockey U18–Sunderby SK U18 – mål för mål

Max Högdahl gav Piteå Hockey U18 ledningen efter 18 minuters spel efter förarbete från Gustav Olsson och Leo Jonsson.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Piteå Hockey U18 gjorde två mål i tredje perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Leo Jonsson och Gustav Olsson. Målen punkterade matchen.

Loke Aronsson reducerade dock för Sunderby SK U18 med bara en minut kvar att spela och gav matchen liv igen.

Piteå Hockey U18:s Leo Jonsson stod för ett mål och två assists.

Sunderby SK U18:s nya tabellposition är femte plats medan Piteå Hockey U18 är på sjätte och sista plats.

Söndag 30 november 17.30 spelar Piteå Hockey U18 borta mot Ö-vik Hockey U18. Sunderby SK U18 möter Ö-vik Hockey U18 borta i Skyttishallen fredag 28 november 20.00.

Piteå Hockey U18–Sunderby SK U18 3–1 (1–0, 0–0, 2–1)

Fortsättningsserien i U18 regional norr herr, LF Arena

Första perioden: 1–0 (18.49) Max Högdahl (Gustav Olsson, Leo Jonsson).

Tredje perioden: 2–0 (46.59) Leo Jonsson (Viggo Lagerbom, Max Högdahl), 3–0 (56.55) Gustav Olsson (Leo Jonsson, Bronislav Kotenko), 3–1 (59.27) Loke Aronsson (Emil Hezekielsson).