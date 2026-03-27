Seger för Philadelphia mot Chicago

Philadelphia vann med 5–1 mot Chicago

Sean Couturier matchvinnare för Philadelphia

Philadelphia segrade hemma i Xfinity Mobile Arena mot Chicago i NHL. 5–1 (2–0, 3–1, 0–0) slutade matchen på fredagen.

Segern var Philadelphias fjärde på de senaste fem matcherna.

Philadelphia–Chicago – mål för mål

Philadelphia startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 48 sekunder slog Alex Bump till framspelad av Christian Dvorak. Laget ökade ledningen till 2–0 snabbt. Efter 2.33 slog Sean Couturier till på pass av Luke Glendening.

Efter 5.14 i andra perioden nätade Denver Barkey på pass av Trevor Zegras och Owen Tippett och gjorde 3–0. Chicagos Connor Bedard gjorde 3–1 efter 11.11 på pass av Anton Frondell och Connor Bedard. Philadelphias Noah Cates gjorde 4–1 efter 12.41 framspelad av Matvej Mitjkov och Alex Bump. Christian Dvorak gjorde dessutom 5–1 efter 19.35 på pass av Owen Tippett och Noah Cates.

Tredje perioden blev mållös och Philadelphia höll i sin 5–1-ledning och vann.

När lagen möttes senast vann Philadelphia med 3–1.

Philadelphia tar sig an Detroit i nästa match borta söndag 29 mars 01.00.

Philadelphia–Chicago 5–1 (2–0, 3–1, 0–0)

NHL, Xfinity Mobile Arena

Första perioden: 1–0 (0.48) Alex Bump (Christian Dvorak), 2–0 (2.33) Sean Couturier (Luke Glendening).

Andra perioden: 3–0 (25.14) Denver Barkey (Trevor Zegras, Owen Tippett), 3–1 (31.11) Connor Bedard (Anton Frondell, Connor Bedard), 4–1 (32.41) Noah Cates (Matvej Mitjkov, Alex Bump), 5–1 (39.35) Christian Dvorak (Owen Tippett, Noah Cates).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 4-0-1

Chicago: 2-1-2

Nästa match:

Philadelphia: Detroit Red Wings, borta, 29 mars 01.00