Örebro Hockey U18 säkrade seger mot Rögle

Örebro Hockey U18 vann med 6–4 mot Rögle

Örebro Hockey U18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Lucas Roynezon avgjorde för Örebro Hockey U18

Örebro Hockey U18 vann mötet med Rögle på hemmaplan med 6–4 (2–1, 3–2, 1–1) på lördagen i U18 Nationell södra herr.

Segern var Örebro Hockey U18:s sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Malmö nästa för Örebro Hockey U18

Örebro Hockey U18 tog ledningen i början av första perioden genom Hampus Löfsäter.

Rögle kvitterade till 1–1 genom Leo Papista efter 10.10.

Örebro Hockey U18 gjorde 2–1 genom William Olofsson efter 18.02 i matchen.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 5–3.

6.34 in i tredje perioden nätade Rögles Hugo Sandblom på pass av Wille Lönqvist och reducerade. Men mer än så orkade Rögle inte med. Örebro Hockey U18 punkterade matchen med ett 6–4-mål med 39 sekunder kvar att spela genom Benjamin Ask Haglund assisterad av Filip Wahlén och William Olofsson. Det fastställde slutresultatet till 6–4.

Wille Lönqvist gjorde ett mål för Rögle och spelade fram till tre mål och Melwin Högman hade tre assists.

Örebro Hockey U18 stannar därmed på tredje plats och Rögle på tionde plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann Rögle med 3–2 efter att matchen gått till förlängning .

Söndag 22 februari spelar Örebro Hockey U18 hemma mot Malmö 12.30 och Rögle mot SSK U18 borta 13.30 i Scaniarinken.

Örebro Hockey U18–Rögle 6–4 (2–1, 3–2, 1–1)

U18 Nationell södra herr, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (2.26) Hampus Löfsäter (Olle Törnqvist, Svante Forsman), 1–1 (10.10) Leo Papista (Wille Lönqvist, Melwin Högman), 2–1 (18.02) William Olofsson (Filip Wahlén, Jack Wildeman).

Andra perioden: 2–2 (22.17) Leo Papista (Melwin Högman, Wille Lönqvist), 3–2 (26.52) Svante Forsman (William Aaram Olsen, Milo Spelkvist), 4–2 (34.14) William Aaram Olsen (Hampus Löfsäter, Dante Bergfors), 4–3 (38.50) Wille Lönqvist (Melwin Högman), 5–3 (39.11) Lucas Roynezon.

Tredje perioden: 5–4 (46.34) Hugo Sandblom (Wille Lönqvist), 6–4 (59.21) Benjamin Ask Haglund (Filip Wahlén, William Olofsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey U18: 4-0-1

Rögle: 3-1-1

Nästa match:

Örebro Hockey U18: IF Malmö Redhawks, hemma, 22 februari 12.30

Rögle: Södertälje SK, borta, 22 februari 13.30