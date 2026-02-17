Olofström segrade mot Borås i U18 regional syd vår

Olofström vann med 5–2 mot Borås

Anton Lund matchvinnare för Olofström

Sjunde förlusten i rad för Borås

Olofström segrade på bortaplan i Borås Ishall mot Borås i U18 regional syd vår. 2–5 (0–1, 1–2, 1–2) slutade matchen på tisdagen.

– Vi är inte tillräckligt intensiva och raka i spelet idag. Bra powerplay och fler intensiva åkningar i tredje perioden, men det räcker inte till vinst, kommenterade Borås tränare Johannes Hjelm.

Tingsryd nästa för Olofström

Charlie Holmkvist Karlsson gav Olofström ledningen efter sex minuter på pass av Emil Olander och Eskil Häggblad.

Olofström gjorde 0–2 genom Felix Nolsöe efter 2.21 i andra perioden.

Borås reducerade dock till 1–2 genom Oliver Carlmon efter 12.39 av perioden.

Olofström utökade ledningen igen genom Anton Lund efter 13.27.

Efter 3.35 i tredje perioden ökade Olofström på till 1–4 återigen genom Felix Nolsöe.

Borås gjorde 2–4 genom Philip Nordquist efter 12.17 av perioden.

Olofström kunde dock avgöra till 2–5 med 45 sekunder kvar av matchen genom Anton Lund.

Borås har fem förluster och 10–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Olofström har tre vinster och två förluster och 18–15 i målskillnad.

Resultatet innebär att Borås ligger kvar på nionde plats och Olofström på sjunde plats i tabellen. Borås var fyra i tabellen för 27 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 26 februari i Stålhallen.

Borås möter Helsingborg i nästa match hemma torsdag 19 februari 19.30. Olofström möter samma dag Tingsryd hemma.

Borås–Olofström 2–5 (0–1, 1–2, 1–2)

U18 regional syd vår, Borås Ishall

Första perioden: 0–1 (6.10) Charlie Holmkvist Karlsson (Emil Olander, Eskil Häggblad).

Andra perioden: 0–2 (22.21) Felix Nolsöe (Linus Boman, Oscar Stråhle), 1–2 (32.39) Oliver Carlmon (Liam Hultqvist, Lucas Siedberg), 1–3 (33.27) Anton Lund.

Tredje perioden: 1–4 (43.35) Felix Nolsöe (Oscar Stråhle, Luca Bærentsen), 2–4 (52.17) Philip Nordquist (Liam Greén, Villgot Nordholm), 2–5 (59.15) Anton Lund (Charlie Holmkvist Karlsson, Elvis Wigh).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 0-0-5

Olofström: 3-0-2

Nästa match:

Borås: Helsingborg HC Ungdom, hemma, 19 februari 19.30

Olofström: Tingsryds AIF, hemma, 19 februari 19.30