Seger för Nacka mot Flemingsberg i U20 region öst fortsättning herr

Nacka-seger med 3–1 mot Flemingsberg

Nackas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Fabian Alm matchvinnare för Nacka

Nacka segrade på bortaplan i Visättra Ishall mot Flemingsberg i U20 region öst fortsättning herr. 1–3 (0–1, 1–1, 0–1) slutade matchen på lördagen.

Segern var Nackas fjärde på de senaste fem matcherna.

Flemingsberg–Nacka – mål för mål

Storm Aho-Schjölin gjorde 1–0 till Nacka efter bara 1.34 på passning från Erik Lanestrand och Rasmus Höök.

Axel Ridderström kvitterade för Flemingsberg efter fem sekunder in i andra perioden efter pass från Leyton Bergfors. Efter 13.04 i andra perioden nätade Fabian Alm och gav Nacka ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 30 sekunder kvar att spela genom Albin Eriksson. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Båda lagen har nu fyra vinster och en förlust på de senaste fem matcherna, Flemingsberg med 13–9 och Nacka med 19–11 i målskillnad.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Flemingsbergs IK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Nacka HK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Flemingsberg–Nacka 1–3 (0–1, 1–1, 0–1)

U20 region öst fortsättning herr, Visättra Ishall

Första perioden: 0–1 (1.34) Storm Aho-Schjölin (Erik Lanestrand, Rasmus Höök).

Andra perioden: 1–1 (20.05) Axel Ridderström (Leyton Bergfors), 1–2 (33.04) Fabian Alm.

Tredje perioden: 1–3 (59.30) Albin Eriksson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Flemingsberg: 4-0-1

Nacka: 4-0-1