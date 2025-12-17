Seger för Modo Hockey U20 mot Skellefteå AIK U20

Modo Hockey U20 segrade – 5–2 mot Skellefteå AIK U20

Felix Wassberg avgjorde för Modo Hockey U20

Andra raka segern för Modo Hockey U20

Modo Hockey U20 vann med 5–2 (1–0, 2–0, 2–2) i svenska cupen, U20 grupp A herr på bortaplan mot Skellefteå AIK U20 på onsdagen.

Skellefteå AIK U20–Modo Hockey U20 – mål för mål

Ola Hyldmo gjorde 1–0 till Modo Hockey U20 efter bara 3.43 med assist av Viggo Lundström och Rasmus Ommedal Ohrstrand.

Efter tio sekunder i andra perioden slog Gustav Dahlin till på pass av Teodor Vettersand och Oliver Svensson och gjorde 0–2.

Felix Wassberg gjorde dessutom 0–3 efter 12.50 framspelad av Gustav Dahlin och Oliver Svensson.

Modo Hockey U20 ökade ledningen till 0–4 genom Rasmus Näslund efter 0.33 i tredje perioden.

Skellefteå AIK U20 reducerade dock till både 1–4 och 2–4 genom Vincent Wedin och Felix Bergström i tredje perioden.

Modo Hockey U20 kunde dock avgöra till 2–5 med 1.34 kvar av matchen genom Viggo Lundström.

Gustav Dahlin gjorde ett mål för Modo Hockey U20 och spelade fram till två mål.

Skellefteå AIK U20 har nu två poäng efter tre spelade matcher medan Modo Hockey U20 har fem poäng efter fyra matcher.

Nästa motstånd för Skellefteå AIK U20 är Timrå U20. Lagen möts i sista omgången fredag 19 december 19.00 i Skellefteå Kraft Arena.

Skellefteå AIK U20–Modo Hockey U20 2–5 (0–1, 0–2, 2–2)

Svenska cupen, U20 grupp A herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (3.43) Ola Hyldmo (Viggo Lundström, Rasmus Ommedal Ohrstrand).

Andra perioden: 0–2 (20.10) Gustav Dahlin (Teodor Vettersand, Oliver Svensson), 0–3 (32.50) Felix Wassberg (Gustav Dahlin, Oliver Svensson).

Tredje perioden: 0–4 (40.33) Rasmus Näslund (Gustav Dahlin, Felix Wassberg), 1–4 (42.23) Vincent Wedin (Felix Bergström, Zeb Lindgren), 2–4 (46.12) Felix Bergström (Vincent Wedin, Johan Stenberg), 2–5 (58.26) Viggo Lundström (Rasmus Ommedal Ohrstrand).