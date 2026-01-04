Seger för Modo Hockey U18 mot Almtuna på hemmaplan

Modo Hockey U18-seger med 4–2 mot Almtuna

Milan Sundström avgjorde för Modo Hockey U18

Modo Hockey U18 gjorde tre raka mål

Modo Hockey U18 vann mötet i U18 Nationell norra herr på hemmaplan mot Almtuna, med 4–2 (2–0, 2–1, 0–1).

Modo Hockey U18–Almtuna – mål för mål

Modo Hockey U18 tog ledningen efter åtta minuters spel genom Malcom Gästrin efter förarbete av Milan Sundström och John Hägglöf.

Laget gjorde 2–0 efter 10.48 genom John Hägglöf med assist av Alfons Öberg och Milan Sundström.

Efter 4.47 i andra perioden ökade Modo Hockey U18 på till 3–0 genom Milan Sundström.

Almtuna reducerade dock till 3–1 genom Melker Halvarsson efter 12.59 av perioden.

Modo Hockey U18 ökade ledningen till 4–1 genom Leon Schenk efter 15.15.

7.53 in i tredje perioden slog Martin Kristoffer Moestue Lindseth till framspelad av Neo Björklund och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Almtuna.

Modo Hockey U18:s Milan Sundström stod för ett mål och tre assists och Malcom Gästrin gjorde ett mål och två målgivande passningar.

När lagen senast möttes, för tre år sedan, blev det seger för Almtuna med 1–0.

Lagen spelar mot varandra igen den 15 februari i Upplandsbilforum Arena.

Modo Hockey U18 tar sig an Brynäs i nästa match hemma måndag 5 januari 15.00. Almtuna möter AIK hemma torsdag 8 januari 19.00.

Modo Hockey U18–Almtuna 4–2 (2–0, 2–1, 0–1)

U18 Nationell norra herr, Hägglunds Arena

Första perioden: 1–0 (8.00) Malcom Gästrin (Milan Sundström, John Hägglöf), 2–0 (10.48) John Hägglöf (Alfons Öberg, Milan Sundström).

Andra perioden: 3–0 (24.47) Milan Sundström (Malcom Gästrin, Rasmus Sahlman), 3–1 (32.59) Melker Halvarsson (Jack Wernerson), 4–1 (35.15) Leon Schenk (Milan Sundström, Malcom Gästrin).

Tredje perioden: 4–2 (47.53) Martin Kristoffer Moestue Lindseth (Neo Björklund).

Nästa match:

Modo Hockey U18: Brynäs IF, hemma, 5 januari 15.00

Almtuna: AIK, hemma, 8 januari 19.00

