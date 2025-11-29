Seger för Malmö mot Djurgården

Seger för Malmö med 5–3 mot Djurgården

Malmös sjunde seger på de senaste nio matcherna

Lauri Pajuniemi avgjorde för Malmö

Malmö vann mötet i SHL på hemmaplan mot Djurgården, med 5–3 (3–1, 1–1, 1–1).

Segern var Malmös sjunde på de senaste nio matcherna.

LHC nästa för Malmö

Malmö tog ledningen i första perioden genom Axel Sundberg.

Djurgården kvitterade till 1–1 genom Oliver Kylington efter 13.10.

Malmö gjorde dock två snabba mål i första perioden och gick från 1–1 till 3–1, målen av Petter Vesterheim och Linus Öberg.

Efter 11.56 i andra perioden slog Gustav Lindström till framspelad av Marcus Krüger och Jesse Ylönen och reducerade åt Djurgården.

Malmös Lauri Pajuniemi gjorde 4–2 efter 17.05 på pass av Robin Salo och Janne Kuokkanen.

10.18 in i tredje perioden slog Marcus Krüger till framspelad av Joey Laleggia och Charles Hudon och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Djurgården.

16.36 in i perioden fick Seth Barton utdelning på pass av Isac Born och Thomas Berg Paulsen och ökade ledningen. 5–3-målet blev matchens sista.

Malmös Robin Salo hade tre assists.

På torsdag 4 december 19.00 spelar Malmö hemma mot LHC och Djurgården borta mot Frölunda.

Malmö–Djurgården 5–3 (3–1, 1–1, 1–1)

SHL, Malmö Arena

Första perioden: 1–0 (8.18) Axel Sundberg (Carl Persson), 1–1 (13.10) Oliver Kylington (Jacob Josefson, Victor Eklund), 2–1 (14.55) Petter Vesterheim (Robin Salo), 3–1 (18.14) Linus Öberg (Robin Salo, Seth Barton).

Andra perioden: 3–2 (31.56) Gustav Lindström (Marcus Krüger, Jesse Ylönen), 4–2 (37.05) Lauri Pajuniemi (Robin Salo, Janne Kuokkanen).

Tredje perioden: 4–3 (50.18) Marcus Krüger (Joey Laleggia, Charles Hudon), 5–3 (56.36) Seth Barton (Isac Born, Thomas Berg Paulsen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 3-1-1

Djurgården: 2-0-3

Nästa match:

Malmö: Linköping HC, hemma, 4 december

Djurgården: Frölunda HC, borta, 4 december