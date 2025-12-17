Seger för Ludvika/Smedjebacken mot Borlänge Hockey 2 i U18 division 1 västra B herr

Ludvika/Smedjebacken segrade – 7–5 mot Borlänge Hockey 2

Ludvig Nilsson med tre mål för Ludvika/Smedjebacken

Andra raka segern för Ludvika/Smedjebacken

Ludvika/Smedjebacken besegrade Borlänge Hockey 2 på hemmaplan i onsdagens möte i U18 division 1 västra B herr. 7–5 (3–1, 1–1, 3–3) slutade matchen.

Ludvig Nilsson med tre mål för Ludvika/Smedjebacken

Ludvika/Smedjebacken hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.29 genom Hannes Lind och gick upp till 2–0. Borlänge Hockey 2 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Ludvika/Smedjebacken dock ryckt åt sig ledningen med 3–1.

Efter 50 sekunder i andra perioden nätade Ludvig Nilsson på nytt framspelad av Loke Jepsen och gjorde 4–1.

Borlänge Hockey 2:s Linus Löfstrand gjorde 4–2 efter 7.37 på pass av Pelle Björk och Alvin Hamqvist.

Tredje perioden slutade 3–3 och Ludvika/Smedjebacken vann matchen med 7–5.

Loke Jepsen gjorde ett mål för Ludvika/Smedjebacken och spelade dessutom fram till tre mål, Lucas Silvennoinen hade fyra assists och Ludvig Nilsson gjorde tre mål. Emil Hagberg och Fabian Englund Lövgren gjorde båda ett mål och två assist för Borlänge Hockey 2.

Resultaten i sista omgången innebär att Ludvika/Smedjebacken slutar på åttonde plats och Borlänge Hockey 2 på fjärde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Borlänge 2 med 8–4.

Ludvika/Smedjebacken–Borlänge Hockey 2 7–5 (3–1, 1–1, 3–3)

U18 division 1 västra B herr, Hitachi Arena

Första perioden: 1–0 (1.29) Hannes Lind (Lucas Silvennoinen, Oliver Härdin), 2–0 (2.54) Hannes Lind (Lucas Silvennoinen, Loke Jepsen), 2–1 (3.07) Fabian Englund Lövgren (Emil Hagberg, Olle Tolförs), 3–1 (4.37) Ludvig Nilsson (Lucas Silvennoinen).

Andra perioden: 4–1 (20.50) Ludvig Nilsson (Loke Jepsen), 4–2 (27.37) Linus Löfstrand (Pelle Björk, Alvin Hamqvist).

Tredje perioden: 4–3 (40.15) Emil Hagberg (Fabian Englund Lövgren), 4–4 (45.14) Olle Häggberg (Per Berg, Pelle Björk), 5–4 (53.19) Loke Jepsen (Lucas Silvennoinen), 6–4 (58.21) Ludvig Nilsson (Loke Jepsen), 7–4 (58.52) Alfred Granberg (Kazper Lantz), 7–5 (59.24) Malte Gabrielsson Otterström (Emil Hagberg, Fabian Englund Lövgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ludvika/Smedjebacken: 3-0-2

Borlänge Hockey 2: 3-0-2