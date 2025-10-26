Seger för Linköping med 5–2 mot Malmö

Linköping vann med 5–2 mot Malmö

Linköpings fjärde seger på de senaste fem matcherna

Atle Enander matchvinnare för Linköping

Hemmalaget Linköping tog hem de tre poängen efter seger mot Malmö i U20 nationell södra. 5–2 (1–0, 2–1, 2–1) slutade matchen på söndagen.

Segern var Linköpings fjärde på de senaste fem matcherna.

Rögle nästa för Linköping

Linköping tog ledningen efter 19.48 genom Axel Bjurman. Malmö kvitterade till 1–1 genom Joel Grossniklaus i början av andra perioden i andra perioden.

Linköping gjorde dock två mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Hugo Johansson och Atle Enander. 5.16 in i tredje perioden nätade Malmös Oliver Rosvall på pass av Kimhann Hultgren och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Malmö.

6.47 in i perioden slog Loke Krantz till framspelad av Axel Bjurman och Oscar Holmertz och ökade ledningen.

Wilhelm Hasselhuhn stod för målet när laget punkterade matchen med ett 5–2-mål med två sekunder kvar att spela.

För hemmalaget betyder resultatet fjärde plats i tabellen. Malmö är på åttonde plats. Ett fint lyft för Linköping som låg på nionde plats så sent som den 16 oktober.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 1 november. Då möter Linköping Rögle i Bjäre Entreprenad Arena 14.00. Malmö tar sig an HV 71 hemma 13.45.

Linköping–Malmö 5–2 (1–0, 2–1, 2–1)

U20 nationell södra, Stångebro Ishall

Första perioden: 1–0 (19.48) Axel Bjurman.

Andra perioden: 1–1 (20.58) Joel Grossniklaus (Egon Lindman Gustafsson, Oliver Green), 2–1 (30.25) Hugo Johansson, 3–1 (36.35) Atle Enander (Gustav Pettersson, Sebastian Dahlqvist).

Tredje perioden: 3–2 (45.16) Oliver Rosvall (Kimhann Hultgren), 4–2 (46.47) Loke Krantz (Axel Bjurman, Oscar Holmertz), 5–2 (59.58) Wilhelm Hasselhuhn.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping: 4-0-1

Malmö: 2-0-3

Nästa match:

Linköping: Rögle, borta, 1 november

Malmö: HV 71, hemma, 1 november