Seger för Linköping HC U18 mot Grums på hemmaplan

Benjamin Jismyr matchvinnare för Linköping HC U18

Fjärde raka nederlaget för Grums

Linköping HC U18 besegrade Grums på hemmaplan i söndagens möte i U18 Nationell södra herr. 5–1 (1–0, 3–1, 1–0) slutade matchen.

Resultatet innebär att Grums nu har fyra förluster i rad.

Linköping HC U18–Grums – mål för mål

Linköping HC U18 tog ledningen efter nio minuters spel genom Oliver Ericsson efter pass från Melker Linder och Oscar Helmfrid.

Efter 6.12 i andra perioden gjorde Linköping HC U18 2–0 genom Benjamin Jismyr.

Grums reducerade dock till 2–1 genom Alfred Holmgren efter 7.18 av perioden.

Linköping HC U18 gjorde dock två snabba mål och gick från 2–1 till 4–1, målen av Benjamin Jismyr och Victor Tjäder.

16.01 in i tredje perioden fick Victor Tjäder utdelning återigen på pass av Benjamin Jismyr och ökade ledningen.

Victor Tjäder gjorde två mål för Linköping HC U18 och spelade dessutom fram till två mål och Benjamin Jismyr stod för två mål och ett assist.

Grums har startat svagt och är helt utan poäng efter fyra spelade matcher. Linköping HC U18 tog nu sin första seger.

Lagen möts på nytt i Billerudhallen den 22 februari.

Linköping HC U18 tar sig an Djurgården i nästa match borta lördag 17 januari 17.00. Grums möter Örebro Hockey U18 hemma torsdag 15 januari 19.00.

Linköping HC U18–Grums 5–1 (1–0, 3–1, 1–0)

U18 Nationell södra herr, Stångebro Ishall

Första perioden: 1–0 (9.46) Oliver Ericsson (Melker Linder, Oscar Helmfrid).

Andra perioden: 2–0 (26.12) Benjamin Jismyr (Victor Tjäder, Vincent Näsström), 2–1 (27.18) Alfred Holmgren (Samuel Nyman, Lukas Owesten), 3–1 (37.21) Benjamin Jismyr (Victor Tjäder), 4–1 (39.48) Victor Tjäder (Oliver Ericsson).

Tredje perioden: 5–1 (56.01) Victor Tjäder (Benjamin Jismyr).

Nästa match:

Linköping HC U18: Djurgårdens IF, borta, 17 januari 17.00

Grums: Örebro HK, hemma, 15 januari 19.00