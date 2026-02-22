Seger för Linköping HC U18 borta mot Grums

Linköping HC U18-seger med 3–2 mot Grums

Linköping HC U18:s Ture Holmér tvåmålsskytt

Sjunde förlusten i rad för Grums

Det blev dramatiskt när bortalaget Linköping HC U18 vann matchen mot Grums i Billerudhallen på söndagen. Segermålet för Linköping HC U18 stod Ture Holmér för 18.19 in i tredje perioden. Matchen i i U18 Nationell södra herr slutade 3–2 (0–0, 0–1, 3–1).

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Jack Smedberg gjorde 1–0 till Grums 16.02 in i andra perioden framspelad av Gabriel Axelsson.

Grums gjorde 2–0 genom Jack Smedberg som gjorde sitt andra mål efter 2.42 i tredje perioden.

Linköping HC U18 gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 2–0 till ledning med 2–3. Holmérs 2–3-mål kom med knappt två minuter kvar av matchen.

Linköping HC U18:s Ture Holmér stod för tre poäng, varav två mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Linköping med 5–1.

I nästa match möter Grums SSK U18 borta på tisdag 24 februari 19.00. Linköping HC U18 möter Djurgården lördag 28 februari 15.00 hemma.

Grums–Linköping HC U18 2–3 (0–0, 1–0, 1–3)

U18 Nationell södra herr, Billerudhallen

Andra perioden: 1–0 (36.02) Jack Smedberg (Gabriel Axelsson).

Tredje perioden: 2–0 (42.42) Jack Smedberg (Gabriel Axelsson), 2–1 (50.02) Ture Holmér, 2–2 (52.20) Felix Mattsson (William Boman, Ture Holmér), 2–3 (58.19) Ture Holmér (Eric Sevallius).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 0-0-5

Linköping HC U18: 3-0-2

Nästa match:

Grums: Södertälje SK, borta, 24 februari 19.00

Linköping HC U18: Djurgårdens IF, hemma, 28 februari 15.00