Seger för Linköping borta mot Rögle

Linköping vann med 2–1 mot Rögle

William Boman matchvinnare för Linköping

Tredje raka segern för Linköping

Det blev dramatiskt när bortalaget Linköping vann matchen mot Rögle på söndagen. William Boman blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål 17.40 in i tredje perioden. Matchen i i U18 regional syd topp 6 herr slutade 2–1 (0–0, 1–0, 1–1).

Rögle–Linköping – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0. 17.24 in i andra perioden gjorde Linköping 1–0. Målskytt var Lucas Toumeh. Rögle kvitterade till 1–1 genom Arvid Stolt i tredje perioden.

Linköping kunde dock avgöra till 1–2 med 2.20 kvar av matchen genom William Boman.

Det här var Linköpings tredje uddamålsseger.

För tabellens utseende betyder det här att Rögle ligger på tredje plats medan Linköping har förstaplatsen.

Lagens första möte för säsongen vann Rögle BK med 3–2 efter förlängningsspel .

I nästa match möter Rögle Malmö borta och Linköping möter Frölunda borta. Båda matcherna spelas torsdag 13 november 19.00.

Rögle–Linköping 1–2 (0–0, 0–1, 1–1)

U18 regional syd topp 6 herr

Andra perioden: 0–1 (37.24) Lucas Toumeh.

Tredje perioden: 1–1 (53.41) Arvid Stolt (Olle Bülow), 1–2 (57.40) William Boman (Oliver Ericsson).

Nästa match:

Rögle: IF Malmö Redhawks, borta, 13 november

Linköping: Frölunda, borta, 13 november