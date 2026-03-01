Seger för Lidingö Vikings HC mot Tierps HK U18

Lidingö Vikings HC vann med 5–3 mot Tierps HK U18

Lidingö Vikings HC:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Aleksis Frelihs avgjorde för Lidingö Vikings HC

Lidingö Vikings HC segrade på bortaplan i Vegahallen mot Tierps HK U18 i U18 allettan östra fortsättningsserie. 3–5 (1–3, 1–2, 1–0) slutade matchen på söndagen.

Därmed har Lidingö Vikings HC vunnit tolv matcher i rad i U18 allettan östra fortsättningsserie.

Tierps HK U18–Lidingö Vikings HC – mål för mål

Lidingö Vikings HC tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 6.13 genom Ludvig Malmström och gick upp till 0–2. Tierps HK U18 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Lidingö Vikings HC dock ryckt åt sig ledningen med 1–3.

Tierps HK U18 reducerade dock till 2–3 genom Joel Uebersax tidigt i andra perioden av perioden.

Lidingö Vikings HC gjorde dock två mål och gick från 2–3 till 2–5, målen av Aleksis Frelihs och Viktor Sjöborg. Det rycket avgjorde matchen.

12.46 in i tredje perioden satte Kevin Grundin pucken framspelad av Oliver Hansson och Eddie Käll och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Tierps HK U18.

Aleksis Frelihs gjorde ett mål för Lidingö Vikings HC och två assist.

De båda lagen möts igen tisdag 3 mars 19.30 i Exakt Arena.

Tierps HK U18–Lidingö Vikings HC 3–5 (1–3, 1–2, 1–0)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Vegahallen

Första perioden: 0–1 (6.13) Ludvig Malmström (Ludvig Lagerwall, Ludvig Jagevik), 0–2 (16.26) Benjamin Herrmann (Aleksis Frelihs, Alec Lejnerborn), 1–2 (19.32) Hugo Vindeland (Joel Uebersax, Kevin Larsson), 1–3 (19.32) Alec Lejnerborn (Aleksis Frelihs, Benjamin Herrmann).

Andra perioden: 2–3 (21.14) Joel Uebersax (Jacob Helling, Hugo Vindeland), 2–4 (28.28) Aleksis Frelihs (Titus Grünberg), 2–5 (33.40) Viktor Sjöborg.

Tredje perioden: 3–5 (52.46) Kevin Grundin (Oliver Hansson, Eddie Käll).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tierps HK U18: 1-0-4

Lidingö Vikings HC: 5-0-0

Nästa match:

Tierps HK U18: Lidingö Vikings HC, borta, 3 mars 19.30

Lidingö Vikings HC: Tierps HK, hemma, 3 mars 19.30