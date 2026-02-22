LHC J20 klart för slutspel – efter 5–2 mot Rögle

LHC J20 vann med 5–2 mot Rögle

Douglas Paul avgjorde för LHC J20

LHC J20:s 13:e seger

Matchen borta mot Rögle slutade 5–2 (2–0, 2–2, 1–0) till LHC J20. I och med det resultatet är LHC J20 nu klart för slutspel i U20 nationell södra.

– En kontrollerad insats från vår sida. Jag tycker vi bygger på de delar som ska känneteckna oss och idag gör vi en bättre match än dem. Stort plus till både power play och PK som är tungan på vågen idag. Känslan är fortsatt att vår form och våra prestationer är uppåtgående och kul att se våra grundstenar fungera bättre senaste tre – fyra veckorna, kommenterade LHC J20:s tränare Jimmy Anderström.

Rögle–LHC J20 – mål för mål

Wilhelm Hasselhuhn gjorde 1–0 till LHC J20 efter fem minuter efter förarbete av Oscar Holmertz och Oscar Emvall. 0–2 kom efter 9.18 när Sebastian Dahlqvist hittade rätt efter förarbete från Atle Enander och Douglas Paul.

Rögle reducerade och kvitterade till 2–2 genom Noah Lund och Oliver Dejbjerg Larsen i början av andra perioden i andra perioden.

LHC J20 gjorde dock två snabba mål och gick från 2–2 till 2–4, målen av Douglas Paul och Oscar Holmertz.

Laget punkterade matchen med ett 2–5-mål med 43 sekunder kvar att spela genom Gustav Pettersson på passning från Sebastian Dahlqvist och Ossie Liljeblad.

LHC J20:s Sebastian Dahlqvist stod för tre poäng, varav ett mål.

Med fyra omgångar kvar är Rögle på fjärde plats i tabellen medan LHC J20 är på åttonde plats.

Det här var fjärde mötet mellan Rögle och LHC J20 den här säsongen. Linköping HC vann de två första mötena. Rögle vann senast lagen möttes.

Lördag 28 februari spelar Rögle borta mot Växjö 14.00 och LHC J20 mot SSK U20 borta 16.00 i Scaniarinken.

Rögle–LHC J20 2–5 (0–2, 2–2, 0–1)

U20 nationell södra, Catena Arena

Första perioden: 0–1 (5.55) Wilhelm Hasselhuhn (Oscar Holmertz, Oscar Emvall), 0–2 (9.18) Sebastian Dahlqvist (Atle Enander, Douglas Paul).

Andra perioden: 1–2 (21.56) Noah Lund (Douglas Flygt, Johannes Neumann), 2–2 (23.01) Oliver Dejbjerg Larsen (Love Gath, Valter Elisson), 2–3 (31.54) Douglas Paul (Edwin Lundqvist, Sebastian Dahlqvist), 2–4 (36.27) Oscar Holmertz (Axel Bjurman, Milton Carpenhammar).

Tredje perioden: 2–5 (59.17) Gustav Pettersson (Sebastian Dahlqvist, Ossie Liljeblad).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 3-1-1

LHC J20: 3-1-1

Nästa match:

Rögle: Växjö Lakers HC, borta, 28 februari 14.00

LHC J20: Södertälje SK, borta, 28 februari 16.00