Seger för Lerum efter vändning mot Varberg

Seger för Lerum med 6–4 mot Varberg

Lerums åttonde seger på de senaste tio matcherna

Jacob Svanborg gjorde två mål för Lerum

Hemmalaget Varberg ledde matchen mot Lerum men i andra perioden fick Lerum rejäl utdelning. Laget gjorde tre raka mål och Varberg orkade aldrig resa sig. Till slut blev det 4–6 (2–1, 0–3, 2–2) i matchen i U20 Div 1 A syd vår herr.

Segern var Lerums åttonde på de senaste tio matcherna.

Måns Petersson matchvinnare för Lerum

Varberg tog ledningen i början av första perioden genom Zebastian Martinsson.

Lerum kvitterade till 1–1 genom Felix Harström efter 7.46.

Varberg tog ledningen på nytt genom Kim Qvist efter 13.45 i matchen.

Lerum gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 2–1 till ledning med 2–4 inom bara 4.43.

Varberg reducerade dock till 3–4 genom Robin Abrahamsson tidigt i tredje perioden av perioden.

Efter 2.41 gjorde Lerum 3–5 genom Måns Petersson.

Varberg gjorde 4–5 genom Theodor Koch efter 6.07 av perioden.

Lerum kunde dock avgöra till 4–6 med 5.34 kvar av matchen genom Vincent Gyllander.

Lerums Jacob Svanborg stod för tre poäng, varav två mål.

Det här betyder att Varberg ligger kvar på sjätte plats i tabellen och Lerum på andra plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Lerums BK har tagit två segrar före den här matchen. Varberg HK vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, lördag 21 februari möter Varberg Hisingen borta i Tuve Ishall 14.30 medan Lerum spelar hemma mot Järnbrotts HK 14.00.

Varberg–Lerum 4–6 (2–1, 0–3, 2–2)

U20 Div 1 A syd vår herr, Veddige Ishall

Första perioden: 1–0 (0.08) Zebastian Martinsson, 1–1 (7.46) Felix Harström, 2–1 (13.45) Kim Qvist (Milo Svensson).

Andra perioden: 2–2 (31.35) Jacob Carlén (Jacob Svanborg), 2–3 (32.06) Jacob Svanborg (Anton Carlbom, Jacob Carlén), 2–4 (36.18) Jacob Svanborg.

Tredje perioden: 3–4 (40.58) Robin Abrahamsson (Max Gylling), 3–5 (42.41) Måns Petersson (Felix Harström, Hampus Dalblad), 4–5 (46.07) Theodor Koch (Robin Abrahamsson), 4–6 (54.26) Vincent Gyllander (Vinton Dalgaard).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Varberg: 0-1-4

Lerum: 3-0-2

Nästa match:

Varberg: Hisingens IK, borta, 21 februari 14.30

Lerum: Järnbrotts HK, hemma, 21 februari 14.00