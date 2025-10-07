Seger för Kristinehamns HT J18 med 6–2 mot Viking HC J18

Noel Eriksson matchvinnare för Kristinehamns HT J18

Andra raka segern för Kristinehamns HT J18

Kristinehamns HT J18 besegrade Viking HC J18 på bortaplan i tisdagens möte i U18 division 1 västra D herr. 2–6 (1–4, 0–0, 1–2) slutade matchen.

Det var andra raka för Kristinehamns HT J18, efter 10–4-segern mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga i premiären.

Grums IK 2 nästa för Kristinehamns HT J18

Kristinehamns HT J18 spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 4–1.

Andra perioden blev mållös. Efter 6.03 i tredje perioden ökade Kristinehamns HT J18 på till 1–5 genom Karl Hallbäck.

Viking HC J18 reducerade dock till 2–5 genom Karl Haaster efter 9.17 av perioden.

Kristinehamns HT J18 kunde dock avgöra till 2–6 med 5.13 kvar av matchen genom Olle Dröschmeister.

Kristinehamns HT J18:s Noel Eriksson stod för fyra poäng, varav två mål och William Ek gjorde två mål och ett assist.

Lagen möts igen 13 november i Björkhallen.

Viking HC J18 tar sig an Åmåls SK J18 i nästa match borta söndag 12 oktober 12.30. Kristinehamns HT J18 möter samma dag 15.00 Grums IK 2 hemma.

Viking HC J18–Kristinehamns HT J18 2–6 (1–4, 0–0, 1–2)

U18 division 1 västra D herr, Valhall

Första perioden: 0–1 (6.06) William Ek (Noel Eriksson, Noah Carlstedt Sahlin), 1–1 (7.29) Lucas Jägerung (Wiggo Hammarström), 1–2 (10.07) Noel Eriksson (William Ek), 1–3 (12.29) Noel Eriksson, 1–4 (14.42) William Ek (Noah Carlstedt Sahlin).

Tredje perioden: 1–5 (46.03) Karl Hallbäck (Robin Kinali, Olle Dröschmeister), 2–5 (49.17) Karl Haaster (Didrik Davidsson), 2–6 (54.47) Olle Dröschmeister (Emil Perzon Larsson, Noel Eriksson).

Nästa match:

Viking HC J18: Åmåls SK, borta, 12 oktober

Kristinehamns HT J18: Grums IK:2, hemma, 12 oktober