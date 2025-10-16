Seger för Kovland U18 i toppmötet med Svedjeholmen/KB65 U18

Kovland U18 vann med 10–1 mot Svedjeholmen/KB65 U18

Kovland U18:s åttonde seger på de senaste åtta matcherna

Emil Johansson avgjorde för Kovland U18

Kovland U18 tog en tung seger på hemmaplan mot Svedjeholmen/KB65 U18 i toppmötet i U18 division 1 norra B herr på torsdagen. Matchen slutade 10–1 (3–1, 2–0, 5–0).

– En bra match från vår sida över 60 minuter. Skönt att fortsätta på vinnarspåret och att grabbarna får utdelning för sitt hårda arbete, kommenterade Kovland U18:s tränare Olle Larsson.

Det här innebär att Kovland U18 nu har åtta segrar i följd i U18 division 1 norra B herr.

Nälden/Östersund U18 nästa för Kovland U18

Kovland U18 spelade bäst i första perioden som laget vann med 3–1.

Även i andra perioden var Kovland U18 starkast och gick från 3–1 till 5–1 genom två snabba mål i mitten av perioden av Elwin Wagenius och Edvin Wallin. Kovland U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–1. Målen i sista perioden gjordes av Elton Nyström, som gjorde två mål, Benjamin Thun Hansson, Emil Johansson och Elwin Wagenius.

Emil Johansson gjorde två mål för Kovland U18 och tre målgivande passningar, Edvin Wallin stod för två mål och två assists, Axel Sellgren Granzell gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål och Elwin Wagenius gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Kovland U18 imponerar med fem segrar och 41–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Svedjeholmen/KB65 U18 har tre vinster och två förluster och 14–19 i målskillnad.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 28 november i O-Rinken.

Kovland U18 tar sig an Nälden/Östersund U18 i nästa match borta lördag 18 oktober 15.00. Svedjeholmen/KB65 U18 möter Vännäs HC U18 borta onsdag 22 oktober 19.30.

Kovland U18–Svedjeholmen/KB65 U18 10–1 (3–1, 2–0, 5–0)

U18 division 1 norra B herr, FD Maskin Arena

Första perioden: 1–0 (2.23) Edvin Wallin (Elwin Wagenius), 2–0 (3.48) Emil Johansson, 3–0 (4.37) Axel Sellgren Granzell (Edvin Wallin), 3–1 (13.49) Liam Bäckman (Vilmer Kjellin, Kelvin Franklin).

Andra perioden: 4–1 (27.11) Elwin Wagenius (Axel Sellgren Granzell), 5–1 (31.56) Edvin Wallin.

Tredje perioden: 6–1 (42.39) Elwin Wagenius (Axel Sellgren Granzell, Edvin Wallin), 7–1 (50.57) Elton Nyström (Emil Johansson, William Larsson), 8–1 (52.19) Elton Nyström (Benjamin Thun Hansson, Emil Johansson), 9–1 (53.33) Benjamin Thun Hansson (Emil Johansson), 10–1 (59.50) Emil Johansson (Axel Sellgren Granzell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kovland U18: 5-0-0

Svedjeholmen/KB65 U18: 3-0-2

Nästa match:

Kovland U18: Näldens IF/Östersunds IK, borta, 18 oktober

Svedjeholmen/KB65 U18: Vännäs HC, borta, 22 oktober