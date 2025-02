Seger för IF Troja-Ljungby i toppmatchen mot Hanhals

IF Troja-Ljungby-seger med 6–0 mot Hanhals

IF Troja-Ljungbys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Lias Hedin avgjorde för IF Troja-Ljungby

IF Troja-Ljungby tog en tung seger på hemmaplan mot Hanhals i toppmötet mellan ettan och tvåan i J20 region syd topp 6 herr på tisdagen. Matchen slutade 6–0 (3–0, 2–0, 1–0).

Med två omgångar kvar är IF Troja-Ljungby i serieledning, medan Hanhals är på andra plats. Fem poäng skiljer lagen åt.

IF Troja-Ljungby tog sin fjärde seger i rad i serien, medan Hanhals efter tre raka segrar nu förlorade.

IF Troja-Ljungby–Hanhals – mål för mål

IF Troja-Ljungby stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0. Andra perioden var länge mållös. IF Troja-Ljungby gick från 3–0 till 5–0 genom två snabba mål på 1.11 i slutet av perioden av Viktor Olihn och Filip Jaselius Däveskog. IF Troja-Ljungby gjorde också 6–0 genom Arvid Fagerberg framspelad av Jörgen Börresen Presterudstuen efter 6.39 i tredje perioden.

Arvid Fagerberg och Rasmus Fredh gjorde ett mål och två assist var för IF Troja-Ljungby.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen.

Lördag 15 februari möter IF Troja-Ljungby Karlskrona borta 13.00 och Hanhals möter Borås hemma 14.40.

IF Troja-Ljungby–Hanhals 6–0 (3–0, 2–0, 1–0)

Första perioden: 1–0 (0.32) Lias Hedin (Eric Turnéus, Arvid Fagerberg), 2–0 (1.13) Jörgen Börresen Presterudstuen (Vashek Richards, Rasmus Fredh), 3–0 (15.11) Rasmus Fredh (Lias Hedin, Arvid Fagerberg).

Andra perioden: 4–0 (38.40) Viktor Olihn (Rasmus Fredh, Albin Lantto), 5–0 (39.51) Filip Jaselius Däveskog (Eric Turnéus).

Tredje perioden: 6–0 (46.39) Arvid Fagerberg (Jörgen Börresen Presterudstuen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IF Troja-Ljungby: 4-0-1

Hanhals: 3-0-2

Nästa match:

IF Troja-Ljungby: Karlskrona HK, borta, 15 februari

Hanhals: Borås HC, hemma, 15 februari