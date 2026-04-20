Bekräftar själv – lämnar Nybro: ”Inget bud”

Trots en bättre produktion under 2025/26 har Marcus Bergman gjort sitt i Nybro. Detta bekräftar 33-åringen själv för Barometern.

– Det vet jag inte riktigt, det får du fråga Nybro om, svarar han om varför.

Marcus Bergman bekräftar att han gjort sitt i Nybro. Foto: Bildbyrån/Suvad Mrkonjic.

Med sju år i Hockeyallsvenskan bakom sig, samtliga i Västerås, klev Marcus Bergman in i Nybo. 14 poäng följde under första säsongen, och 2025/26 växlade forwarden upp till de nivåer han tidigare varit på i ligan. Ändå blir det ingen fortsättning.

För Barometern bekräftar nu 33-åringen att Nybro inte erbjudit en förlängning. Tvåårsavtalets slut följs därmed av ett avsked.

– Sista delen på säsongen gick bra, vi hittade lite stäm och spelade bra. Sedan lät det på Nybro som att de ville prata om förlängning, men nu blev det inte så. Jag fick inget bud och får spela någon annanstans. Jag fick beskedet för ungefär två veckor sedan och det är inga konstigheter på den fronten, säger han till tidningen.

Nyfiken på spel utomlands: ”Tankar om båda delarna”

Var det nu bär av är ännu inte klart, menar Marcus Bergman. Den Hovås-fostrade forwarden har endast representerat VIK och Nybro på allsvensk nivå. Dock finns en nyfikenhet kring spel i utlandet.

– Det finns lite tankar om båda delarna och jag har inte bestämt mig för något ännu. Jag har bra hockey kvar i mig, säger Bergman till Barometern.

Poängtotalen 2025/26 stannade på 22. Dessa bestod av sju mål och 15 assist. Bergman var dessutom assisterande kapten till Joachim Rohdin.

Source: Marcus Bergman @ Elite Prospects