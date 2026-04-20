Skallade svensken – får betala böter

Sean Durzi skallade Vegas-svensken Rasmus Andersson, men kom undan utan matchstraff. Nu får Utah-spelaren 5000 dollar i böter.

Första slutspelsmötet mellan Vegas Golden Knights och Utah Mammoth slutade 4–2. Men det var varken mål, räddning eller pass som hamnade i fokus efter slutsignal. OS-svensken Rasmus Andersson blev nämligen skallad av motståndets Sean Durzi efter att de båda rykt ihop.

Båda spelare fick sätta sig i utvisningsbåset med mindre straff för ”roughing”, men det borde kanske varit det sista Durzi gjorde i matchen.

− Om domarna kallar det för en skallning, då ska det vara ett matchstraff. Durzi har tur här, han kom undan med den där. Det är ingen hård skalle. Durzi reagerar tydligt och menar att det inte var en skallning, sa insidern Elliotte Friedman i Sportsnets sändning.

Nu, under måndagen, står det klart att den 27-årige backen får böter. Summan landar på maxbeloppet 5000 dollar, enligt NHL Player Safety.

Source: Sean Durzi @ Elite Prospects