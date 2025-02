Seger för IF Troja-Ljungby borta mot Kungälv

IF Troja-Ljungby-seger med 5–2 mot Kungälv

Alex Möller avgjorde för IF Troja-Ljungby

Tredje raka segern för IF Troja-Ljungby

Det blev bortalaget IF Troja-Ljungby som vann matchen mot Kungälv i J20 region syd topp 6 herr. 2–5 (1–1, 0–3, 1–1) slutade matchen på lördagen.

Kungälv–IF Troja-Ljungby – mål för mål

Första perioden var jämn. Kungälv inledde bäst och tog ledningen genom Anton Kjellberg efter 10.20, men IF Troja-Ljungby kvitterade genom Alvin Elisson i slutet av perioden. I andra perioden var det IF Troja-Ljungby som var starkast och gick från 1–1 till 1–4 genom mål av Filip Jaselius Däveskog, Alex Möller och Viktor Olihn. Efter 7.11 i tredje perioden ökade IF Troja-Ljungby på till 1–5 genom Pelle Halvordsson.

Anton Kjellberg reducerade förvisso, men närmare än 2–5 kom inte Kungälv. IF Troja-Ljungby tog därmed en stabil seger.

Det här betyder att Kungälv är kvar på femte plats, och att IF Troja-Ljungby fortfarande leder serien.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. IF Troja-Ljungby har tagit två segrar före den här matchen.

Kungälv tar sig an Helsingborg i nästa match borta lördag 15 februari 15.00. IF Troja-Ljungby möter Hanhals hemma tisdag 11 februari 19.00.

Kungälv–IF Troja-Ljungby 2–5 (1–1, 0–3, 1–1)

Första perioden: 1–0 (10.20) Anton Kjellberg (Elias Andersson, Carl Ståhl), 1–1 (18.05) Alvin Elisson (Eric Turnéus, Lias Hedin).

Andra perioden: 1–2 (25.46) Filip Jaselius Däveskog, 1–3 (26.16) Alex Möller (Rasmus Fredh, Alvin Elisson), 1–4 (37.15) Viktor Olihn (Albin Andersson, Lucas Samuelsson).

Tredje perioden: 1–5 (47.11) Pelle Halvordsson (Eric Turnéus), 2–5 (52.18) Anton Kjellberg (Elias Andersson, Marcus Tärneberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 2-1-2

IF Troja-Ljungby: 3-0-2

Nästa match:

Kungälv: Helsingborg HC Ungdom, borta, 15 februari

IF Troja-Ljungby: Hanhals IF, hemma, 11 februari