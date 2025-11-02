Seger för Hanhals J18 i toppmatchen mot Borås

Seger för Hanhals J18 med 5–3 mot Borås

Jack Lansinger tvåmålsskytt för Hanhals J18

Love Klaveskjöld avgjorde för Hanhals J18

Hanhals J18 tog en tung seger på bortaplan mot Borås i toppmötet mellan ettan och tvåan i U18 division 1 syd A på söndagen. Matchen slutade 3–5 (0–2, 3–0, 0–3).

Hanhals J18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara tre minuter. Borås vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–2 till 3–2 i andra perioden. Borås mål gjordes av Philip Nordquist, Villgot Nordholm och Ville Kiellarson. Men Hanhals J18 vände matchen på nytt i tredje perioden och gick från 3–2 till 3–5. Hanhals J18:s mål gjordes av Elliot Fjellman, Love Klaveskjöld och Jack Lansinger. 3–4-målet kom med bara 0.52 kvar att spela. Och med 1 sekunder kvar kom också 3–5.

Lagen möts på nytt i Kungsbacka Ishall den 7 december.

I nästa omgång har Borås Halmstad J18 hemma i Borås Ishall, fredag 7 november 19.30. Hanhals J18 spelar borta mot Grästorp/Sörhaga Alingsås söndag 9 november 14.00.

Borås–Hanhals J18 3–5 (0–2, 3–0, 0–3)

U18 division 1 syd A, Borås Ishall

Första perioden: 0–1 (15.44) Jack Lansinger (Ludwig Bonander, Jonathan Ringgren), 0–2 (19.00) Oliver Hallin (Ludwig Bonander).

Andra perioden: 1–2 (21.11) Ville Kiellarson (Albin Carlsson, Viggo Sörensen), 2–2 (24.41) Philip Nordquist (Villgot Nordholm, Joakim Roxentjärn Österberg), 3–2 (29.45) Villgot Nordholm.

Tredje perioden: 3–3 (49.09) Elliot Fjellman (Love Klaveskjöld, Ralf Wikner), 3–4 (59.08) Love Klaveskjöld, 3–5 (59.59) Jack Lansinger.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 4-0-1

Hanhals J18: 3-1-1

Nästa match:

Borås: Halmstad Hammers HC, hemma, 7 november

Hanhals J18: Grästorps IK/Sörhaga Alingsås HC, borta, 9 november