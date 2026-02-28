Seger för Hammarö HC – efter Teddie Rolfs hattrick

Hammarö HC vann med 5–3 mot Örebro Hockey Ungdom J18

Teddie Rolf gjorde tre mål för Hammarö HC

Andra raka segern för Hammarö HC

Teddie Rolf gjorde tre mål och Hammarö HC vann mot Örebro Hockey Ungdom J18 på hemmaplan i U18 division 1 västra D vår. Till slut blev det 5–3 (2–2, 0–1, 3–0).

Hammarö HC:s Teddie Rolf tremålsskytt

Hammarö HC tog ledningen i början av första perioden genom Teddie Rolf.

Vincent Westlund och Hannes Minkkinen Andersson låg sen bakom vändningen till 1–2 för Örebro Hockey Ungdom J18.

Hammarö HC kvitterade till 2–2 genom Frank Jacobsson.

Efter 17.42 i andra perioden nätade Hannes Minkkinen Andersson återigen framspelad av Vincent Westlund och Isak Green och gav Örebro Hockey Ungdom J18 ledningen.

Hammarö HC vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–3 till 5–3 i tredje perioden inom bara 5.54. Linds 5–3-mål kom med knappt tre minuter kvar av matchen.

Hammarö HC:s Teddie Rolf stod för tre mål och ett assist. Hannes Minkkinen Andersson gjorde två mål och en assist för Örebro Hockey Ungdom J18.

Hammarö HC har två segrar och tre förluster och 14–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Örebro Hockey Ungdom J18 har fem förluster och 14–24 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Hammarö HC nu ligger på sjätte plats i tabellen. Örebro Hockey Ungdom J18 är på åttonde och sista plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Örebro HUF:2/Örebro HK:2 vunnit.

Hammarö HC tar sig an Kristinehamns HT J18 i sista matchen borta fredag 6 mars 19.00. Örebro Hockey Ungdom J18 möter Viking HC J18 hemma söndag 8 mars 16.45.

Hammarö HC–Örebro Hockey Ungdom J18 5–3 (2–2, 0–1, 3–0)

U18 division 1 västra D vår, Hammarö Ishall

Första perioden: 1–0 (3.20) Teddie Rolf (Valdemar Karlsson), 1–1 (6.51) Hannes Minkkinen Andersson (Tore Hedlund), 1–2 (13.43) Vincent Westlund (Hannes Minkkinen Andersson), 2–2 (17.45) Frank Jacobsson (Wille Wall Ljungren).

Andra perioden: 2–3 (37.42) Hannes Minkkinen Andersson (Vincent Westlund, Isak Green).

Tredje perioden: 3–3 (51.18) Teddie Rolf (Wilmer Nilsson), 4–3 (51.38) Teddie Rolf (Wilmer Nilsson, Levi Lind), 5–3 (57.12) Levi Lind (Teddie Rolf, Oliver Wiström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hammarö HC: 2-1-2

Örebro Hockey Ungdom J18: 0-1-4

Nästa match:

Hammarö HC: Kristinehamns HT, borta, 6 mars 19.00

Örebro Hockey Ungdom J18: Viking HC, hemma, 8 mars 16.45